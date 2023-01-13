Рецепт куриного стейка в мультиварке
Блюдо, приготовленное в мультиварке, получается вкусным и сочным.
Куриный стейк в мультиварке получается не жирным, поэтому подойдет для тех, кто худеет, а также для маленьких деток. Аппетитное блюдо готовится очень просто.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 600 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Приправа для курицы — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Куриную грудку необходимо разрезать вдоль на 2 части.
В тарелки готовим маринад. Для этого смешиваем растительное масло, соевый соус, измельченный чеснок и приправу для курицы.
Тщательно поливаем кусочки куриной грудки маринадом и даем постоять 10-15 минут. Этого времени достаточно, чтобы мясо курицы вобрало в себя ароматы специй и приправ.
Перед жаркой из куриных стейков необходимо удалить лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. Жарить курицу нужно в сухой (без масла) мультиварке.
Выбираем режим "Жарка" и включаем таймер на 15 минут. Прогреваем чашу 3 минуты и укладываем кусочки грудки.
Обжариваем стейки по 2 минуты с каждой стороны, чтобы образовалась красивая, аппетитная корочка.
Подавать стейк можно с любым салатом из свежих овощей, либо с гарниром.
Напомним, рецепт пастромы из куриной грудки.