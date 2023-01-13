Рецепт куриного стейка в мультиварке

Блюдо, приготовленное в мультиварке, получается вкусным и сочным.

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Куриный стейк в мультиварке получается не жирным, поэтому подойдет для тех, кто худеет, а также для маленьких деток. Аппетитное блюдо готовится очень просто.

Ингредиенты:

Куриное филе — 600 г

Чеснок — 1 зубчик

Растительное масло — 1 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Приправа для курицы — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Куриную грудку необходимо разрезать вдоль на 2 части.

В тарелки готовим маринад. Для этого смешиваем растительное масло, соевый соус, измельченный чеснок и приправу для курицы.

Тщательно поливаем кусочки куриной грудки маринадом и даем постоять 10-15 минут. Этого времени достаточно, чтобы мясо курицы вобрало в себя ароматы специй и приправ.

Перед жаркой из куриных стейков необходимо удалить лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. Жарить курицу нужно в сухой (без масла) мультиварке.

Выбираем режим "Жарка" и включаем таймер на 15 минут. Прогреваем чашу 3 минуты и укладываем кусочки грудки.

Обжариваем стейки по 2 минуты с каждой стороны, чтобы образовалась красивая, аппетитная корочка.

Подавать стейк можно с любым салатом из свежих овощей, либо с гарниром.

Напомним, рецепт пастромы из куриной грудки.