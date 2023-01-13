Рецепт курячого стейку в мультиварці
Страва, приготовлена в мультиварці, виходить смачною та соковитою.
Курячий стейк у мультиварці виходить не жирним, тому підійде для тих, хто худне, а також для маленьких дітей. Апетитна страва готується дуже просто.
Складові:
- Куряче філе — 600 г
- Часник — 1 зубчик
- Рослинна олія — 1 ст. л.
- Соєвий соус — 3 ст. л.
- Приправа для курки — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Курячі грудки необхідно розрізати вздовж на 2 частини.
У тарілки готуємо маринад. Для цього змішуємо рослинну олію, соєвий соус, подрібнений часник і приправу для курки.
Ретельно поливаємо шматочки курячої грудки маринадом і даємо постояти 10-15 хвилин. Цього часу достатньо, щоб м'ясо курки увібрало аромати спецій і приправ.
Перед смаженням з курячих стейків необхідно видалити зайву вологу за допомогою паперового рушника. Смажити курку потрібно в сухій (без олії) мультиварці.
Вибираємо режим "Жарка" і вмикаємо таймер на 15 хвилин. Прогріваємо чашу 3 хвилини і укладаємо шматочки грудки.
Обсмажуємо стейки по 2 хвилини з кожного боку, щоб утворилася гарна, апетитна скоринка.
Подавати стейк можна з будь-яким салатом зі свіжих овочів або гарніром.
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