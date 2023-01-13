Рецепт курячого стейку в мультиварці

Страва, приготовлена в мультиварці, виходить смачною та соковитою.

Related video

Курячий стейк у мультиварці виходить не жирним, тому підійде для тих, хто худне, а також для маленьких дітей. Апетитна страва готується дуже просто.

Складові:

Куряче філе — 600 г

Часник — 1 зубчик

Рослинна олія — 1 ст. л.

Соєвий соус — 3 ст. л.

Приправа для курки — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Курячі грудки необхідно розрізати вздовж на 2 частини.

У тарілки готуємо маринад. Для цього змішуємо рослинну олію, соєвий соус, подрібнений часник і приправу для курки.

Ретельно поливаємо шматочки курячої грудки маринадом і даємо постояти 10-15 хвилин. Цього часу достатньо, щоб м'ясо курки увібрало аромати спецій і приправ.

Перед смаженням з курячих стейків необхідно видалити зайву вологу за допомогою паперового рушника. Смажити курку потрібно в сухій (без олії) мультиварці.

Вибираємо режим "Жарка" і вмикаємо таймер на 15 хвилин. Прогріваємо чашу 3 хвилини і укладаємо шматочки грудки.

Обсмажуємо стейки по 2 хвилини з кожного боку, щоб утворилася гарна, апетитна скоринка.

Подавати стейк можна з будь-яким салатом зі свіжих овочів або гарніром.

Нагадаємо, рецепт пастроми з курячої грудки.