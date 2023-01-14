Салат с черносливом "Ночка": пошаговый рецепт

Такой салат станет хорошим дополнением любого стола.

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Использование чернослива в салатах придает блюдам интересную кислинку и обогащает вкус, поэтому неудивительно, что они пользуются все большей популярностью. Предлагаем приготовить вкусный салат с черносливом по рецепту из блога "Вкусные рецепты".

Слоеный салат с черносливом "Ночка"

Ингредиенты:

Отварная куриная грудка – около 300 гр;

Чернослив – 200 гр;

Сырая морковь – 2 шт;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Твердый сыр – 150 гр;

Соленый огурец – 2 шт;

Лук репчатый – 4 шт;

Отварные яйца – 2-3 шт;

Растительное масло;

Майонез.

Способ приготовления:

Отваренную в подсоленной воде куриную грудку порезать мелкими кубиками и выложить первым слоем на блюдо, смазав верх майонезом. Чтобы салат получился красивым, лучше использовать кулинарное разъемное кольцо.

Сырую морковь натереть на крупной терке или терке для корейской моркови, добавить к ней раздавленный чеснок и поджарить на растительном масле, пока морковь станет мягкой и подрумянится. Когда она остынет, выложить ее на салат вторым слоем.

Вяленый чернослив распарить, осушить с помощью бумажного полотенца, затем мелко нарезать и покрыть сеточкой из майонеза.

Далее идет твердый сыр. Натереть его на крупной терке и ровным слоем распределить по черносливу и смазав майонезом.

Соленый огурец натереть на крупной терке и выложить следующим слоем.

Седьмой слой – яйца, сваренные вкрутую и натертые на терке. Разровнять их и смазать верх майонезом.

Украсить салат можно мелко порезанным зеленым луком.

Перед подачей на стол снять с салата кольцо.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как приготовить салат "Мирабелла".