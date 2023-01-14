Салат с черносливом "Ночка": пошаговый рецепт
Такой салат станет хорошим дополнением любого стола.
Использование чернослива в салатах придает блюдам интересную кислинку и обогащает вкус, поэтому неудивительно, что они пользуются все большей популярностью. Предлагаем приготовить вкусный салат с черносливом по рецепту из блога "Вкусные рецепты".
Слоеный салат с черносливом "Ночка"
Ингредиенты:
- Отварная куриная грудка – около 300 гр;
- Чернослив – 200 гр;
- Сырая морковь – 2 шт;
- Чеснок – 1-2 зубчика;
- Твердый сыр – 150 гр;
- Соленый огурец – 2 шт;
- Лук репчатый – 4 шт;
- Отварные яйца – 2-3 шт;
- Растительное масло;
- Майонез.
Способ приготовления:
Отваренную в подсоленной воде куриную грудку порезать мелкими кубиками и выложить первым слоем на блюдо, смазав верх майонезом. Чтобы салат получился красивым, лучше использовать кулинарное разъемное кольцо.
Сырую морковь натереть на крупной терке или терке для корейской моркови, добавить к ней раздавленный чеснок и поджарить на растительном масле, пока морковь станет мягкой и подрумянится. Когда она остынет, выложить ее на салат вторым слоем.
Вяленый чернослив распарить, осушить с помощью бумажного полотенца, затем мелко нарезать и покрыть сеточкой из майонеза.
Далее идет твердый сыр. Натереть его на крупной терке и ровным слоем распределить по черносливу и смазав майонезом.
Соленый огурец натереть на крупной терке и выложить следующим слоем.
Седьмой слой – яйца, сваренные вкрутую и натертые на терке. Разровнять их и смазать верх майонезом.
Украсить салат можно мелко порезанным зеленым луком.
Перед подачей на стол снять с салата кольцо.
Напомним, ранее Фокус рассказывал, как приготовить салат "Мирабелла".