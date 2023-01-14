Салат з чорносливом "Нічка": покроковий рецепт

Такий салат стане чудовим доповненням до будь-якого столу.

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Використання чорносливу в салатах надає стравам цікавої кислинки і збагачує смак, тому не дивно, що він користуються все більшою популярністю. Пропонуємо приготувати смачний салат із чорносливом за рецептом з блогу "Смачні рецепти".

Листковий салат із чорносливом "Нічка"

Інгредієнти:

Відварена куряча грудка — близько 300 гр;

Чорнослив — 200 гр;

Сира морква — 2 шт;

Часник — 1-2 зубчики;

Твердий сир — 150 г;

Солоний огірок — 2 шт.;

Цибуля ріпчаста — 4 шт;

Відварені яйця — 2-3 шт.;

Рослинна олія;

Майонез.

Спосіб приготування:

Відварену в підсоленій воді курячу грудку порізати дрібними кубиками і викласти першим шаром на блюдо, змастивши майонезом верх. Щоб салат вийшов красивим, краще використовувати кулінарне кільце.

Сиру моркву натерти на великій тертці або тертці для корейської моркви, додати до неї роздавлений часник і підсмажити на олії, поки морква стане м'якою і підрум'яниться. Коли вона охолоне, викласти її на салат другим шаром.

В'ялений чорнослив розпарити, висушити за допомогою паперового рушника, потім дрібно нарізати і покрити сіточкою з майонезу.

Далі йде твердий сир. Натерти його на великій тертці і рівним шаром розподілити чорносливом і змастивши майонезом.

Солоний огірок натерти на великій тертці та викласти наступним шаром.

Сьомий шар — зварені круто і натерті на тертці яйця. Розрівняти їх і змастити верх майонезом.

Прикрасити салат можна дрібно порізаною зеленою цибулею.

Перед подачею на стіл зняти з салату кільце.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як приготувати салат "Мірабела".