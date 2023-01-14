Крутіше "шуби" та "Олів'є": рецепт ситного та яскравого салату "Мірабелла"

Верх салату можна прикрасити порізаною зеленою цибулею та половинками маслин або оливок.

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Незважаючи на те, що новорічні свята вже пройшли, попереду ще багато приводів зібрати гостей. Пропонуємо порадувати їх смачним і ситним салатом "Мірабелла", який дасть фору "шубі" і "Олів'є", що вже набридли, а на його готування піде зовсім мало часу. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Людмила Борщ.

Салат "Мірабелла"

Складові:

Крабові палички – 200 г;

Сир плавлений – 2 шт.;

Яйця – 4 шт.;

Огірок свіжий – 1 шт.;

Кукурудза – 200 г;

Цибуля зелена;

Часник – 2 зубчики;

Оливки чи маслини;

Сіль, перець – до смаку;

Майонез.

Спосіб приготування:

Огірки відварити, остудити та порізати кубиками. Крабові палички, свіжий огірок порізати так само, а плавлений сир можна або нарізати ножем, або натерти на великій тертці. Часник пропустити через прес, зелену цибулю дрібно порізати.

У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, крім цибулі, посолити, поперчити та заправити майонезом. Щоб страва виглядала красиво на святковому столі, краще сформувати салат на блюді за допомогою кулінарного кільця, стінки якого закриті кулінарною плівкою, і поставити на годину в холодильник. Перед подачею зняти кільце, а верх салату прикрасити порізаною цибулею та половинами маслин.

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