Круче "шубы" и "Оливье": рецепт сытного и яркого салата "Мирабелла"
Верх салата можно украсить порезанным зеленым луком и половинками маслин или оливок.
Несмотря на то, что новогодние праздники уже прошли, впереди еще немало поводов собрать гостей. Предлагаем порадовать их вкусным и сытным салатом "Мирабелла", который даст фору уже приевшимся "шубе" и "Оливье", а на его готовку уйдет совсем мало времени. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Людмила Борщ.
Салат "Мирабелла"
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 гр;
- Сыр плавленый – 2 шт;
- Яйца – 4 шт;
- Огурец свежий – 1 шт;
- Кукуруза – 200 гр;
- Лук зеленый;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Оливки или маслины;
- Соль, перец – по вкусу;
- Майонез.
Способ приготовления:
Огурцы отварить, остудить и порезать кубиками. Крабовые палочки, свежий огурец порезать так же, а плавленый сыр можно либо порезать ножом, либо натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс, зеленый лук порезать мелко.
В глубокой миске смешать все ингредиенты, кроме лука, посолить, поперчить и заправить майонезом. Чтобы блюдо выглядело красиво на праздничном столе, лучше сформировать салат на блюде с помощью кулинарного кольца, стенки которого закрыты кулинарной пленкой, и поставить на час в холодильник. Перед подачей снять кольцо, а верх салата украсить порезанным луком и половинами маслин.
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