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Еда

Круче "шубы" и "Оливье": рецепт сытного и яркого салата "Мирабелла"

Салат "Мирабелла"
Фото: ludmila_borsch/instagram | Салат "Мирабелла"

Верх салата можно украсить порезанным зеленым луком и половинками маслин или оливок.

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Несмотря на то, что новогодние праздники уже прошли, впереди еще немало поводов собрать гостей. Предлагаем порадовать их вкусным и сытным салатом "Мирабелла", который даст фору уже приевшимся "шубе" и "Оливье", а на его готовку уйдет совсем мало времени. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Людмила Борщ.

Салат "Мирабелла"

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 гр;
  • Сыр плавленый – 2 шт;
  • Яйца – 4 шт;
  • Огурец свежий – 1 шт;
  • Кукуруза – 200 гр;
  • Лук зеленый;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Оливки или маслины;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Майонез.

Способ приготовления:

Огурцы отварить, остудить и порезать кубиками. Крабовые палочки, свежий огурец порезать так же, а плавленый сыр можно либо порезать ножом, либо натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс, зеленый лук порезать мелко.

В глубокой миске смешать все ингредиенты, кроме лука, посолить, поперчить и заправить майонезом. Чтобы блюдо выглядело красиво на праздничном столе, лучше сформировать салат на блюде с помощью кулинарного кольца, стенки которого закрыты кулинарной пленкой, и поставить на час в холодильник. Перед подачей снять кольцо, а верх салата украсить порезанным луком и половинами маслин.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как приготовить питательный и полезный салат с красной рыбой, а также сытный салат "Граф".