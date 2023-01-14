Круче "шубы" и "Оливье": рецепт сытного и яркого салата "Мирабелла"

Верх салата можно украсить порезанным зеленым луком и половинками маслин или оливок.

Related video

Несмотря на то, что новогодние праздники уже прошли, впереди еще немало поводов собрать гостей. Предлагаем порадовать их вкусным и сытным салатом "Мирабелла", который даст фору уже приевшимся "шубе" и "Оливье", а на его готовку уйдет совсем мало времени. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Людмила Борщ.

Салат "Мирабелла"

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр;

Сыр плавленый – 2 шт;

Яйца – 4 шт;

Огурец свежий – 1 шт;

Кукуруза – 200 гр;

Лук зеленый;

Чеснок – 2 зубчика;

Оливки или маслины;

Соль, перец – по вкусу;

Майонез.

Способ приготовления:

Огурцы отварить, остудить и порезать кубиками. Крабовые палочки, свежий огурец порезать так же, а плавленый сыр можно либо порезать ножом, либо натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс, зеленый лук порезать мелко.

В глубокой миске смешать все ингредиенты, кроме лука, посолить, поперчить и заправить майонезом. Чтобы блюдо выглядело красиво на праздничном столе, лучше сформировать салат на блюде с помощью кулинарного кольца, стенки которого закрыты кулинарной пленкой, и поставить на час в холодильник. Перед подачей снять кольцо, а верх салата украсить порезанным луком и половинами маслин.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как приготовить питательный и полезный салат с красной рыбой, а также сытный салат "Граф".