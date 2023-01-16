Взрыв вкуса. Рецепт лимонного пирога к чаю
Сочетание очень лимонного крема и песочного теста просто идеально
Лимонный пирог очень прост в приготовлении, а результат получается неожиданно восхитительным.
Лимонный крем с кислинкой идеально сочетается с песочным тестом и отлично подходит для чаепития.
Лимонный пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло — 100 гр;
- Сахарная пудра — 50 гр;
- Мука — 175 гр;
- Цедра с одного лимона.
Для начинки:
- Лимонный сок – 250 мл;
- Сахарная пудра – 220 гр;
- Пять яиц;
- Мука – 40 гр.
Это количество лимонного сока можно получить из пяти лимонов. Чтобы сок легче выдавливался, подогрейте лимоны в микроволновке буквально 10 секунд. Тогда сока получится извлечь больше.
Но пока займемся тестом. Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой, добавьте цедру одного лимона и перемешайте. Добавьте муку и перемешайте снова, это удобней делать руками, у вас получится масляная крошка.
Выложите ее в форму с высокими бортиками, застеленную пергаментом. Слой теста не должен быть слишком толстым. Утрамбуйте его ложкой и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов на 25 минут, пока корж не станет золотистым.
А пока о печется, займитесь лимонным кремом. Взбейте яйца миксером, добавьте к ним сахарную пудру и муку, снова взбейте, в финале влейте лимонный сок и снова перемешайте.
Начинку можно выливать на горячий корж, и лучше делать это через сито, чтобы она была однородной. После отправьте пирог в духовку еще минут на 20. Доставать его из формы можно только когда он полностью остынет. Крем станет нежным и упругим.
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