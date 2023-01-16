Вибух смаку. Рецепт лимонного пирога до чаю
Поєднання дуже лимонного крему та пісочного тіста просто ідеальне.
Лимонний пиріг дуже простий у приготуванні, а результат виходить несподівано чудовим.
Лимонний крем із кислинкою ідеально поєднується з пісочним тістом і відмінно підходить для чаювання.
Лимонний пиріг
Інгредієнти:
для тіста:
- вершкове масло — 100 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- борошно — 175 г;
- цедра з одного лимона.
для начинки:
- лимонний сік — 250 мл;
- цукрова пудра — 220 г;
- п'ять яєць;
- борошно — 40 г.
Цю кількість лимонного соку можна одержати з п'яти лимонів. Щоб сік легше вичавлювався, підігрійте лимони в мікрохвильовій печі буквально 10 секунд. Тоді соку вийде більше.
Але поки що займемося тістом. М'яке вершкове масло збийте з цукровою пудрою, додайте цедру одного лимона і перемішайте. Додайте борошно і перемішайте знову, це зручніше робити руками, у вас вийде масляна крихта.
Викладіть її у форму з високими бортиками, застелену пергаментом. Шар тіста не повинен бути надто товстим. Утрамбуйте його ложкою і відправте в духовку, розігріту до 160 градусів на 25 хвилин, поки корж стане золотистим.
А поки він печеться, займіться лимонним кремом. Збийте яйця міксером, додайте до них цукрову пудру і борошно, знову збийте, у фіналі влийте лимонний сік і знову перемішайте.
Начинку можна виливати на гарячий корж, і краще це робити через сито, щоб вона була однорідною. Після відправте пиріг у духовку ще хвилин на 20. Діставати його з форми можна тільки тоді, коли він повністю охолоне. Крем стане ніжним і пружним.
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