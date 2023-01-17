Без муки и сахара: рецепт нежной творожной запеканки

Запеканка, которая будет таять во рту от своей нежности.

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Творожная запеканка — это полезный и аппетитный завтрак, а также хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу. Запеканка без муки и сахара получится нежной, как суфле.

Ингредиенты:

500 г мягкого творога

2 яйца

3 ст. л. манки

4 ст. л. сметаны

15 г ванильного сахара

изюм по вкусу

Способ приготовления:

Изюм предварительно заливаем кипятком и даем постоять в течение 10-15 минут. Промываем и высушиваем бумажным полотенцем.

Сочетаем все ингредиенты и перебиваем блендером до однородной, кремовой массы. Добавляем изюм в творожную массу.

Хорошо перемешиваем и перекладываем в форму для запекания.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут, готовность определяем по золотистой корочке.

Когда верх запеканки станет золотистым, выключаем духовку, немного открываем дверцу и оставляем запеканку в духовом шкафу еще на 10 минут.

Во время выпечки запеканка поднимется, а затем осядет. Так и должно быть. Можно есть сразу или дать полностью остыть.

Напомним, рецепт творожного десерта "Малиновые облака".