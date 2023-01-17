Без муки и сахара: рецепт нежной творожной запеканки
Запеканка, которая будет таять во рту от своей нежности.
Творожная запеканка — это полезный и аппетитный завтрак, а также хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу. Запеканка без муки и сахара получится нежной, как суфле.
Ингредиенты:
- 500 г мягкого творога
- 2 яйца
- 3 ст. л. манки
- 4 ст. л. сметаны
- 15 г ванильного сахара
- изюм по вкусу
Способ приготовления:
Изюм предварительно заливаем кипятком и даем постоять в течение 10-15 минут. Промываем и высушиваем бумажным полотенцем.
Сочетаем все ингредиенты и перебиваем блендером до однородной, кремовой массы. Добавляем изюм в творожную массу.
Хорошо перемешиваем и перекладываем в форму для запекания.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут, готовность определяем по золотистой корочке.
Когда верх запеканки станет золотистым, выключаем духовку, немного открываем дверцу и оставляем запеканку в духовом шкафу еще на 10 минут.
Во время выпечки запеканка поднимется, а затем осядет. Так и должно быть. Можно есть сразу или дать полностью остыть.