Без борошна та цукру: рецепт ніжної сирної запіканки
Запіканка, яка танутиме в роті від своєї ніжності.
Сирна запіканка — це корисний і апетитний сніданок, а також хороший перекус, який можна взяти з собою в дорогу або на роботу. Запіканка без борошна та цукру вийде ніжною, як суфле.
Складові:
- 500 гр м'якого сиру
- 2 яйця
- 3 ст.л. манки
- 4 ст.л. сметани
- 15 гр ванільного цукру
- родзинки до смаку
Спосіб приготування:
Родзинки попередньо заливаємо окропом і даємо постояти протягом 10-15 хвилин. Промиваємо та висушуємо паперовим рушником.
Поєднуємо всі інгредієнти й перебиваємо блендером до однорідної, кремової маси. Додаємо родзинки в сирну масу.
Добре перемішуємо та перекладаємо у форму для запікання.
Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин, готовність визначаємо за золотистою скоринкою.
Коли верх запіканки стане золотистим, вимикаємо духовку, трохи відкриваємо дверцята й залишаємо запіканку в духовці ще на 10 хвилин.
Під час випікання запіканка підніметься, а потім осяде. Так і має бути. Можна їсти одразу або дати повністю охолонути.
Нагадаємо, рецепт сирного десерту "Малинові хмари".