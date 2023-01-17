Без борошна та цукру: рецепт ніжної сирної запіканки

Запіканка, яка танутиме в роті від своєї ніжності.

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Сирна запіканка — це корисний і апетитний сніданок, а також хороший перекус, який можна взяти з собою в дорогу або на роботу. Запіканка без борошна та цукру вийде ніжною, як суфле.

Складові:

500 гр м'якого сиру

2 яйця

3 ст.л. манки

4 ст.л. сметани

15 гр ванільного цукру

родзинки до смаку

Спосіб приготування:

Родзинки попередньо заливаємо окропом і даємо постояти протягом 10-15 хвилин. Промиваємо та висушуємо паперовим рушником.

Поєднуємо всі інгредієнти й перебиваємо блендером до однорідної, кремової маси. Додаємо родзинки в сирну масу.

Добре перемішуємо та перекладаємо у форму для запікання.

Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин, готовність визначаємо за золотистою скоринкою.

Коли верх запіканки стане золотистим, вимикаємо духовку, трохи відкриваємо дверцята й залишаємо запіканку в духовці ще на 10 хвилин.

Під час випікання запіканка підніметься, а потім осяде. Так і має бути. Можна їсти одразу або дати повністю охолонути.

Нагадаємо, рецепт сирного десерту "Малинові хмари".