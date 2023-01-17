Еда
Рецепт творожных булочек с кунжутом за 20 минут
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Благодаря этим ингредиентам булочки получатся легкими, воздушными и очень ароматными.
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Даже если вы сидите на строгой диете, то такой рецепт творожных булочек с кунжутом вашей фигуре никак не навредит. Рецепт выпечки состоит из нескольких базовых ингредиентов, которые всегда найдутся на вашей кухне. По желанию вы можете добавить внутрь орехи или семечки, а вместо молока добавить немного воды.
Ингредиенты:
- Творог — 280 г
- Мука цельнозерновая — 100 г
- Овсяные хлопья — 50 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Разрыхлитель — 1 ч.л
- Соль — ½ ч.л
- Молоко — 30 мл
- Семена кунжута для посылки
Способ приготовления:
- Творог и яйцо смешайте в глубокой миске, а затем добавьте к ним муку, хлопья, разрыхлитель и соль. Перемешайте массу и влейте молоко. Замесите тесто, чтобы в нем не было комочков.
- Разделите его на 6 равных частей. Руки немного смочите водой и сформируйте булочки. Для этого сделайте из теста шарики, а затем слегка придавите их.
- Выложите тесто на пергаментную бумагу, ножом сделайте небольшие надрезы сверху. С помощью кисточки немного смочите верхнюю часть и посыпьте кунжутом.
- Духовку разогрейте до 200 градусов и выпекайте примерно 20 минут.
Напомним, рецепт творожных шариков с корицей.