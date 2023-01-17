Їжа
Рецепт сирних булочок із кунжутом за 20 хвилин
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Завдяки цим інгредієнтам булочки вийдуть легкими, повітряними й дуже ароматними.
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Навіть якщо ви сидите на суворій дієті, такий рецепт сирних булочок із кунжутом вашій фігурі ніяк не нашкодить. Рецепт випічки складається з кількох базових інгредієнтів, які завжди знайдуться у вашій кухні. За бажанням ви можете додати всередину горіхи або насіння, а замість молока додати трохи води.
Складові:
- Сир — 280 гр
- Борошно цільнозернове — 100 гр
- Вівсяні пластівці — 50 гр
- Яйце куряче — 1 шт.
- Розпушувач — 1 ч.л.
- Сіль — ½ ч.л
- Молоко — 30 мл
- Насіння кунжуту для посипки
Спосіб приготування:
- Сир і яйце змішайте в глибокій мисці, а потім додайте до них борошно, пластівці, розпушувач і сіль. Перемішайте масу та влийте молоко. Замісіть тісто, щоб у ньому не було грудочок.
- Розділіть його на 6 рівних частин. Руки трохи змочіть водою та сформуйте булочки. Для цього зробіть із тіста кульки, а потім трохи притисніть їх.
- Викладіть тісто на пергаментний папір, ножем зробіть невеликі надрізи зверху. За допомогою пензлика трохи змочіть верхню частину та посипте кунжутом.
- Духовку розігрійте до 200 градусів і випікайте приблизно 20 хвилин.
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