Рецепт сирних булочок із кунжутом за 20 хвилин

Завдяки цим інгредієнтам булочки вийдуть легкими, повітряними й дуже ароматними.

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Навіть якщо ви сидите на суворій дієті, такий рецепт сирних булочок із кунжутом вашій фігурі ніяк не нашкодить. Рецепт випічки складається з кількох базових інгредієнтів, які завжди знайдуться у вашій кухні. За бажанням ви можете додати всередину горіхи або насіння, а замість молока додати трохи води.

Складові:

Сир — 280 гр

Борошно цільнозернове — 100 гр

Вівсяні пластівці — 50 гр

Яйце куряче — 1 шт.

Розпушувач — 1 ч.л.

Сіль — ½ ч.л

Молоко — 30 мл

Насіння кунжуту для посипки

Спосіб приготування:

Сир і яйце змішайте в глибокій мисці, а потім додайте до них борошно, пластівці, розпушувач і сіль. Перемішайте масу та влийте молоко. Замісіть тісто, щоб у ньому не було грудочок.

Розділіть його на 6 рівних частин. Руки трохи змочіть водою та сформуйте булочки. Для цього зробіть із тіста кульки, а потім трохи притисніть їх.

Викладіть тісто на пергаментний папір, ножем зробіть невеликі надрізи зверху. За допомогою пензлика трохи змочіть верхню частину та посипте кунжутом.

Духовку розігрійте до 200 градусів і випікайте приблизно 20 хвилин.

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