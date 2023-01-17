Пикантная закуска. Рецепт "красной" капусты со свеклой

Иногда этот рецепт еще называют "капуста по-грузински".

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Зимой, когда свежие овощи дороги, да и не слишком хороши на вкус, на помощь приходят соленья из сезонных продуктов. "Красная капуста" – одна из таких закусок, которая очень легко готовится и практически ничего не стоит.

Зато дополнить нею гарнир с мясом, или рыбой очень удобно. И она отлично разнообразить зимнее меню.

Капусту, приготовленную по этому рецепту еще называют "Капусто й по-грузински", но в народе она известна просто как "Красная капуста".

Красная капуста со свеклой

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – одна головка;

Одна свекла;

Одна морковь;

Одна головка чеснока;

Один перчик чили;

Десять горошин черного перца;

Вода — 1 литр;

Сахар — 90 гр;

Соль — 12 гр;

Уксус 9% — 250 мл.

Для начала готовим маринад. Смешиваем воду, сахар и соль, доводим до кипения, снимаем с огня и вливаем уксус.

Головку капусты очищаем от верхних вялых листьев и нарезаем произвольно, но лучше крупно, чем мелко. Морковку и свеклу нарезаем соломкой.

У перца чили удаляем семена и измельчаем его, чеснок также измельчаем. Его лучше нарезать, чем пропустить через пресс.

Смешиваем капусту с остальными овощами и черным перцем. Равномерно укладываем в банку, или в банки, заливаем маринадом, вороша деревянной палочкой, чтобы маринад распределился равномерно, закрываем крышкой и отправляем в темное место на сутки. После убираем в холодильник. Вкусной капуста будет уже на третий день. Но чем дольше она будет стоять, тем вкуснее будет становиться.

Также вы можете приготовить из белокочанной капусты традиционную зимнюю закуску – квашеную капусту с медом. Мед придаст ей оригинальный пикантный вкус.