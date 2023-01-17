Пікантна закуска. Рецепт "червоної" капусти з буряком
Іноді цей рецепт ще називають "капуста по-грузинськи".
Взимку, коли свіжі овочі дорогі, та й не надто хороші на смак, на допомогу приходять соління із сезонних продуктів. "Червона капуста" — одна з таких закусок, яка дуже легко готується і практично нічого не коштує.
Зате доповнити нею гарнір із м'ясом або рибою дуже зручно. І вона добре урізноманітнить зимове меню.
Капусту, приготовлену за цим рецептом ще називають "Капустою по-грузинськи", але в народі вона відома просто як "Червона капуста".
Червона капуста з буряком
Інгредієнти:
- білокачанна капуста — одна головка;
- один буряк;
- одна морква;
- одна голівка часнику;
- один перчик чилі;
- десять горошин чорного перцю;
- вода — 1 літр;
- цукор — 90 г;
- сіль — 12 г;
- оцет 9% — 250 мл.
Для початку готуємо маринад. Змішуємо воду, цукор і сіль, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню та вливаємо оцет.
Головку капусти очищаємо від верхнього млявого листя і нарізаємо довільно, але краще крупно, ніж дрібно. Морквину та буряк нарізаємо соломкою.
У перцю чилі видаляємо насіння та подрібнюємо його, часник також подрібнюємо. Його краще нарізати, аніж пропустити через прес.
Змішуємо капусту з іншими овочами та чорним перцем. Поступово вкладаємо в в банку, або в банки, заливаємо маринадом, ворушачи дерев'яною паличкою, щоб маринад розподілився рівномірно, закриваємо кришкою і відправляємо в темне місце на добу. Після цього прибираємо в холодильник. Смачна капуста буде вже на третій день. Але чим довше вона стоятиме, тим смачнішою ставатиме.
Також можна приготувати з білокачанної капусти традиційну зимову закуску — квашену капусту з медом. Мед надасть їй оригінального пікантного смаку.