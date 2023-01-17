Пікантна закуска. Рецепт "червоної" капусти з буряком

Іноді цей рецепт ще називають "капуста по-грузинськи".

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Взимку, коли свіжі овочі дорогі, та й не надто хороші на смак, на допомогу приходять соління із сезонних продуктів. "Червона капуста" — одна з таких закусок, яка дуже легко готується і практично нічого не коштує.

Зате доповнити нею гарнір із м'ясом або рибою дуже зручно. І вона добре урізноманітнить зимове меню.

Капусту, приготовлену за цим рецептом ще називають "Капустою по-грузинськи", але в народі вона відома просто як "Червона капуста".

Червона капуста з буряком

Інгредієнти:

білокачанна капуста — одна головка;

один буряк;

одна морква;

одна голівка часнику;

один перчик чилі;

десять горошин чорного перцю;

вода — 1 літр;

цукор — 90 г;

сіль — 12 г;

оцет 9% — 250 мл.

Для початку готуємо маринад. Змішуємо воду, цукор і сіль, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню та вливаємо оцет.

Головку капусти очищаємо від верхнього млявого листя і нарізаємо довільно, але краще крупно, ніж дрібно. Морквину та буряк нарізаємо соломкою.

У перцю чилі видаляємо насіння та подрібнюємо його, часник також подрібнюємо. Його краще нарізати, аніж пропустити через прес.

Змішуємо капусту з іншими овочами та чорним перцем. Поступово вкладаємо в в банку, або в банки, заливаємо маринадом, ворушачи дерев'яною паличкою, щоб маринад розподілився рівномірно, закриваємо кришкою і відправляємо в темне місце на добу. Після цього прибираємо в холодильник. Смачна капуста буде вже на третій день. Але чим довше вона стоятиме, тим смачнішою ставатиме.

Також можна приготувати з білокачанної капусти традиційну зимову закуску — квашену капусту з медом. Мед надасть їй оригінального пікантного смаку.