С привкусом "Наполеона". Простой и вкусный слоеный салат "Объедение"
Приготовление такого салата не займет много времени.
Готовые коржи для торта "Наполеон", которые продаются в магазинах, могут стать основой не только любимого десерта, но и подойдут в качестве ингредиента при приготовлении вкусного и сытного слоеного салата. Как его приготовить, рассказывается в блоге "Вкусные рецепты".
Слоеный торт "Объедение"
Ингредиенты:
- Готовые коржи для торта "Наполеон" – 1 упаковка;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Лук – 2 шт;
- Шпроты – 1 банка;
- Морковь – 2 шт;
- Вареные яйца;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Специи, зелень, соль по вкусу
Способ приготовления:
Лук нарезать мелкими кубиками, помытую и очищенную морковь натереть на мелкой терке. Лук и морковь обжарить на растительном масле.
Со шпротов слить жидкость и размять их вилкой, добавить к ним обжаренные лук и морковь, майонез, все хорошо перемешать.
Твердый сыр натереть на мелкой терке, а яйца – на крупной. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с майонезом, смазать коржи.
Каждый корж смазать массой из шпрот, потереть яйцо и посыпать сыром. Из коржей сформировать торт и отправить его на час в холодильник, чтобы он пропитался.
При подаче можно украсить по своему вкусу.
Напомним, как приготовить салат "Мирабелла", а также суши-торт.