С привкусом "Наполеона". Простой и вкусный слоеный салат "Объедение"

Приготовление такого салата не займет много времени.

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Готовые коржи для торта "Наполеон", которые продаются в магазинах, могут стать основой не только любимого десерта, но и подойдут в качестве ингредиента при приготовлении вкусного и сытного слоеного салата. Как его приготовить, рассказывается в блоге "Вкусные рецепты".

Слоеный торт "Объедение"

Ингредиенты:

Готовые коржи для торта "Наполеон" – 1 упаковка;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Лук – 2 шт;

Шпроты – 1 банка;

Морковь – 2 шт;

Вареные яйца;

Твердый сыр – 100 гр;

Специи, зелень, соль по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарезать мелкими кубиками, помытую и очищенную морковь натереть на мелкой терке. Лук и морковь обжарить на растительном масле.

Со шпротов слить жидкость и размять их вилкой, добавить к ним обжаренные лук и морковь, майонез, все хорошо перемешать.

Твердый сыр натереть на мелкой терке, а яйца – на крупной. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с майонезом, смазать коржи.

Каждый корж смазать массой из шпрот, потереть яйцо и посыпать сыром. Из коржей сформировать торт и отправить его на час в холодильник, чтобы он пропитался.

При подаче можно украсить по своему вкусу.

Напомним, как приготовить салат "Мирабелла", а также суши-торт.