Еда
Итальянский десерт: шоколадный торт "Нутеллотта" с особой начинкой
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По этому рецепту у вас получится идеальный бисквит с кремом из ореховой пасты и маскарпоне.
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Нутеллотта — это вкусный итальянский торт из шоколадных бисквитов, перемазанных кремом из ореховой пасты и маскарпоне. Вкусный и изысканный десерт, который можно приготовить на день рождения, годовщину или любое другое важное событие.
Ингредиенты:
Для бисквита
- Мука пшеничная — 180 г
- Шоколад черный — 200 г
- Пудра сахарная — 150 г
- Сливки — 120 мл
- Яйца — 3 шт.
- Крахмал картофельный — 20 г
- Масло сливочное — 20 г
- Разрыхлитель — 16 г
Для крема
- Паста ореховая Nutella — 300 г
- Сыр маскарпоне — 250 г
Способ приготовления:
- Растопите крупно порубленный шоколад на водяной бане, добавьте кусочки сливочного масла и медленно влейте свежие сливки. Перемешайте до получения бархатистого крема и дайте остыть.
- Взбейте яйца с сахаром миксером. Добавьте туда шоколадный крем. Еще раз перемешайте, а затем добавьте муку и крахмал, просеянный вместе с разрыхлителем. Снова взбейте миксером.
- Вылейте тесто в смазанную растительным маслом и посыпанную мукой форму (рекомендуем форму диаметром 22 см). Выпекайте корж при температуре 180°С около 30 минут. По истечении времени извлеките его из духовки и дайте остыть.
- Разрежьте корж на три равные части.
- Приготовьте крем: смешайте ореховую пасту с маскарпоне венчиком. У вас должен получиться однородный и бархатистый крем без комочков. Переложите его в кулинарный мешок.
- Соберите торт: поместите основу торта на блюдо. Выложите первый слой крема, используя мешок. Накройте вторым коржом и покройте его кремом. Завершите торт третьим коржом. Смажьте торт сверху и по бокам оставшимся шоколадным кремом.
Напомним, рецепт шоколадного торта без выпечки.