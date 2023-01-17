Итальянский десерт: шоколадный торт "Нутеллотта" с особой начинкой

По этому рецепту у вас получится идеальный бисквит с кремом из ореховой пасты и маскарпоне.

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Нутеллотта — это вкусный итальянский торт из шоколадных бисквитов, перемазанных кремом из ореховой пасты и маскарпоне. Вкусный и изысканный десерт, который можно приготовить на день рождения, годовщину или любое другое важное событие.

Ингредиенты:

Для бисквита

Мука пшеничная — 180 г

Шоколад черный — 200 г

Пудра сахарная — 150 г

Сливки — 120 мл

Яйца — 3 шт.

Крахмал картофельный — 20 г

Масло сливочное — 20 г

Разрыхлитель — 16 г

Для крема

Паста ореховая Nutella — 300 г

Сыр маскарпоне — 250 г

Способ приготовления:

Растопите крупно порубленный шоколад на водяной бане, добавьте кусочки сливочного масла и медленно влейте свежие сливки. Перемешайте до получения бархатистого крема и дайте остыть.

Взбейте яйца с сахаром миксером. Добавьте туда шоколадный крем. Еще раз перемешайте, а затем добавьте муку и крахмал, просеянный вместе с разрыхлителем. Снова взбейте миксером.

Вылейте тесто в смазанную растительным маслом и посыпанную мукой форму (рекомендуем форму диаметром 22 см). Выпекайте корж при температуре 180°С около 30 минут. По истечении времени извлеките его из духовки и дайте остыть.

Разрежьте корж на три равные части.

Приготовьте крем: смешайте ореховую пасту с маскарпоне венчиком. У вас должен получиться однородный и бархатистый крем без комочков. Переложите его в кулинарный мешок.

Соберите торт: поместите основу торта на блюдо. Выложите первый слой крема, используя мешок. Накройте вторым коржом и покройте его кремом. Завершите торт третьим коржом. Смажьте торт сверху и по бокам оставшимся шоколадным кремом.

Напомним, рецепт шоколадного торта без выпечки.