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Їжа

Італійський десерт: шоколадний торт "Нутелотта" з особливою начинкою

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Фото: Getty Images | Шоколадний торт

За цим рецептом у вас вийде ідеальний бісквіт із кремом із горіхової пасти та маскарпоне.

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Нутелотта — це смачний італійський торт із шоколадних бісквітів, перемазаних кремом із горіхової пасти та маскарпоне. Смачний і вишуканий десерт, який можна приготувати на день народження, річницю чи будь-яку іншу важливу подію.

Інгредієнти:

Для бісквіту:

  • борошно пшеничне — 180 г;
  • шоколад чорний — 200 г;
  • пудра цукрова — 150 г;
  • вершки — 120 мл;
  • яйця — 3 шт.;
  • крохмаль картопляний — 20 г;
  • масло вершкове — 20 г;
  • розпушувач — 16 г.

Для крему:

  • паста горіхова Nutella — 300 г;
  • сир маскарпоне — 250 г.

Спосіб приготування:

  • Розтопіть порубаний шоколад на водяній бані, додайте шматочки вершкового масла та повільно влийте свіжі вершки. Перемішайте до одержання бархатистого крему й дайте охолонути.
  • Збийте яйця із цукром міксером. Додайте туди шоколадний крем. Ще раз перемішайте, а потім додайте борошно та крохмаль, просіяний разом із розпушувачем. Знову збийте міксером.
  • Вилийте тісто в змащену маслом і посипану борошном форму (рекомендуємо форму діаметром 22 см). Випікати корж за температури 180°С приблизно 30 хвилин. Після закінчення часу витягніть його з духовки і дайте охолонути.
  • Розріжте корж на три рівні частини.
  • Приготуйте крем: змішайте горіхову пасту з маскарпоне вінчиком. У вас повинен вийти однорідний і бархатистий крем без грудочок. Перекладіть його в кулінарний мішок.
  • Зберіть торт: помістіть основу торта на блюдо. Викладіть перший шар крему, використовуючи мішок. Накрийте другим коржем і покрийте його кремом. Завершіть торт третім коржем. Змастіть торт зверху і з боків шоколадним кремом, що залишився.

Нагадаємо, рецепт шоколадного торта без випічки.