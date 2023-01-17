Італійський десерт: шоколадний торт "Нутелотта" з особливою начинкою

За цим рецептом у вас вийде ідеальний бісквіт із кремом із горіхової пасти та маскарпоне.

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Нутелотта — це смачний італійський торт із шоколадних бісквітів, перемазаних кремом із горіхової пасти та маскарпоне. Смачний і вишуканий десерт, який можна приготувати на день народження, річницю чи будь-яку іншу важливу подію.

Інгредієнти:

Для бісквіту:

борошно пшеничне — 180 г;

шоколад чорний — 200 г;

пудра цукрова — 150 г;

вершки — 120 мл;

яйця — 3 шт.;

крохмаль картопляний — 20 г;

масло вершкове — 20 г;

розпушувач — 16 г.

Для крему:

паста горіхова Nutella — 300 г;

сир маскарпоне — 250 г.

Спосіб приготування:

Розтопіть порубаний шоколад на водяній бані, додайте шматочки вершкового масла та повільно влийте свіжі вершки. Перемішайте до одержання бархатистого крему й дайте охолонути.

Збийте яйця із цукром міксером. Додайте туди шоколадний крем. Ще раз перемішайте, а потім додайте борошно та крохмаль, просіяний разом із розпушувачем. Знову збийте міксером.

Вилийте тісто в змащену маслом і посипану борошном форму (рекомендуємо форму діаметром 22 см). Випікати корж за температури 180°С приблизно 30 хвилин. Після закінчення часу витягніть його з духовки і дайте охолонути.

Розріжте корж на три рівні частини.

Приготуйте крем: змішайте горіхову пасту з маскарпоне вінчиком. У вас повинен вийти однорідний і бархатистий крем без грудочок. Перекладіть його в кулінарний мішок.

Зберіть торт: помістіть основу торта на блюдо. Викладіть перший шар крему, використовуючи мішок. Накрийте другим коржем і покрийте його кремом. Завершіть торт третім коржем. Змастіть торт зверху і з боків шоколадним кремом, що залишився.

Нагадаємо, рецепт шоколадного торта без випічки.