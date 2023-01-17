Їжа
Італійський десерт: шоколадний торт "Нутелотта" з особливою начинкою
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За цим рецептом у вас вийде ідеальний бісквіт із кремом із горіхової пасти та маскарпоне.
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Нутелотта — це смачний італійський торт із шоколадних бісквітів, перемазаних кремом із горіхової пасти та маскарпоне. Смачний і вишуканий десерт, який можна приготувати на день народження, річницю чи будь-яку іншу важливу подію.
Інгредієнти:
Для бісквіту:
- борошно пшеничне — 180 г;
- шоколад чорний — 200 г;
- пудра цукрова — 150 г;
- вершки — 120 мл;
- яйця — 3 шт.;
- крохмаль картопляний — 20 г;
- масло вершкове — 20 г;
- розпушувач — 16 г.
Для крему:
- паста горіхова Nutella — 300 г;
- сир маскарпоне — 250 г.
Спосіб приготування:
- Розтопіть порубаний шоколад на водяній бані, додайте шматочки вершкового масла та повільно влийте свіжі вершки. Перемішайте до одержання бархатистого крему й дайте охолонути.
- Збийте яйця із цукром міксером. Додайте туди шоколадний крем. Ще раз перемішайте, а потім додайте борошно та крохмаль, просіяний разом із розпушувачем. Знову збийте міксером.
- Вилийте тісто в змащену маслом і посипану борошном форму (рекомендуємо форму діаметром 22 см). Випікати корж за температури 180°С приблизно 30 хвилин. Після закінчення часу витягніть його з духовки і дайте охолонути.
- Розріжте корж на три рівні частини.
- Приготуйте крем: змішайте горіхову пасту з маскарпоне вінчиком. У вас повинен вийти однорідний і бархатистий крем без грудочок. Перекладіть його в кулінарний мішок.
- Зберіть торт: помістіть основу торта на блюдо. Викладіть перший шар крему, використовуючи мішок. Накрийте другим коржем і покрийте його кремом. Завершіть торт третім коржем. Змастіть торт зверху і з боків шоколадним кремом, що залишився.
Нагадаємо, рецепт шоколадного торта без випічки.