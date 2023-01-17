Фантастически вкусно. Курица, запеченная с апельсинами
Кислинка апельсина придает блюду пикантный вкус.
Куриное мясо с апельсиновым привкусом – идеальное блюдо, чтобы порадовать как гостей за праздничным столом, так и домочадцев, предложив им роскошный ужин. Готовится это блюдо очень просто по рецепту из блога cook_with_me_at_home.
Курица, запеченная с апельсинами
Ингредиенты:
- Куриное мясо (бедро, голень) – 4-6 шт;
- Апельсин – 2 шт;
- Соевый соус – 2 ст. л;
- Чеснок – 3-4 зубчика;
- Сахар – 1 ст. л (без горки);
- Соль – 1 ст. л;
- Черный перец – 0,5 ч. л;
- Розмарин – 3 веточки (по желанию).
Способ приготовления:
куриное мясо помыть, просушить бумажным полотенцем и сложить в форму для запекания. Туда положить розмарин. В отдельную емкость выдавить сок апельсина, добавить соевый соус, специи и чеснок, пропущенный через пресс. Размешать, пока сахар не растворится, и этой смесью залить куриное мясо в форме. На пару часов поставить все в холодильник, чтобы курица хорошо промариновалась.
Затем достать форму с мясом из холодильника, порезать на кусочки апельсин и положить к курице. Накрыть все фольгой и отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. В зависимости от качества духовки такое блюдо может готовиться от 30 минут до часа. Когда курица будет почти готова, фольгу снять и еще немного подержать мясо в духовке, пока оно подрумянится, периодически поливая образовавшимся соком.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить курицу в сливочно-сырном соусе.