Фантастически вкусно. Курица, запеченная с апельсинами

Кислинка апельсина придает блюду пикантный вкус.

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Куриное мясо с апельсиновым привкусом – идеальное блюдо, чтобы порадовать как гостей за праздничным столом, так и домочадцев, предложив им роскошный ужин. Готовится это блюдо очень просто по рецепту из блога cook_with_me_at_home.

Курица, запеченная с апельсинами

Ингредиенты:

Куриное мясо (бедро, голень) – 4-6 шт;

Апельсин – 2 шт;

Соевый соус – 2 ст. л;

Чеснок – 3-4 зубчика;

Сахар – 1 ст. л (без горки);

Соль – 1 ст. л;

Черный перец – 0,5 ч. л;

Розмарин – 3 веточки (по желанию).

Способ приготовления:

куриное мясо помыть, просушить бумажным полотенцем и сложить в форму для запекания. Туда положить розмарин. В отдельную емкость выдавить сок апельсина, добавить соевый соус, специи и чеснок, пропущенный через пресс. Размешать, пока сахар не растворится, и этой смесью залить куриное мясо в форме. На пару часов поставить все в холодильник, чтобы курица хорошо промариновалась.

Затем достать форму с мясом из холодильника, порезать на кусочки апельсин и положить к курице. Накрыть все фольгой и отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. В зависимости от качества духовки такое блюдо может готовиться от 30 минут до часа. Когда курица будет почти готова, фольгу снять и еще немного подержать мясо в духовке, пока оно подрумянится, периодически поливая образовавшимся соком.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить курицу в сливочно-сырном соусе.