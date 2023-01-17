Фантастично смачно. Курка запечена з апельсинами

Кислинка апельсина надає страві пікантного смаку.

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Куряче м'ясо з апельсиновим присмаком — ідеальна страва, щоб порадувати як гостей за святковим столом, так і домочадців, запропонувавши їм розкішну вечерю. Готується ця страва дуже просто за рецептом із блогу cook_with_me_at_home.

Курка запечена з апельсинами

Складові:

Куряче м'ясо (стегно, гомілка) — 4-6 шт;

Апельсин – 2 шт;

Соєвий соус – 2 ст. л;

Часник – 3-4 зубчики;

Цукор – 1 ст. л (без гірки);

Сіль – 1 ст. л;

Чорний перець – 0,5 ч. л;

Розмарин – 3 гілочки (за бажанням).

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо помити, просушити паперовим рушником і скласти у форму для запікання. Туди покласти розмарин. В окрему ємність видавити сік апельсина, додати соєвий соус, спеції та часник, пропущений через прес. Розмішати, поки цукор не розчиниться, і цією сумішшю залити куряче м'ясо у формі. На пару годин поставити все в холодильник, щоб курка добре промаринувалась.

Потім дістати форму з м'ясом із холодильника, порізати на шматочки апельсин і покласти до курки. Накрити все фольгою та відправити в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів. Залежно від якості духовки, така страва може готуватися від 30 хвилин до години. Коли курка буде майже готова, фольгу зняти і ще трохи потримати м'ясо в духовці, поки воно підрум'яниться, періодично поливаючи соком, що утворився.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати курку у вершково-сирному соусі.