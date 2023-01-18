Крещение 2023, или Голодная кутья. Что поставить на праздничный стол

19 января христиане празднуют Таинство Крещения Иисуса в реке Иордан в возрасте 30 лет, а 18 января садятся за стол в Крещенский сочельник.

Related video

Крещение Господне – большой христианский праздник. Он завершает новогодне-рождественские каникулы богатым на всевозможные угощения столом. А вот в канун Крещения большое внимание уделяется Крещенскому сочельнику, который еще называют Бабий вечер, или Голодная кутья. Если 19 января на стол можно поставить все, что угодно, то в Крещенский сочельник готовятся к очищению в праздник Крещения, поэтому соблюдают однодневный пост.

В Крещенский Сочельник голодная кутья является одним из главных блюд вечера. Ее готовят из пшеницы с добавлением орехов и изюма, без масла и сливок. Также традиционно варится узвар.

Голодная кутья

Ингредиенты:

Пшеница – 0,5 стакана;

Мак;

Сухофрукты (изюм, чернослив);

Орехи (обычно берут грецкие);

Мед по вкусу.

Для узвара:

Сушеные яблоки и груши – 350-400 гр;

Вода – 3 литра;

Мед – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Пшеничную крупу нужно промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов лучше на ночь. Мак можно купить уже готовый, его надо только залить кипятком. Если у вс сухой мак, его нужно залить кипятком на полчаса, слить воду и растереть. Сухофрукты (изюм, чернослив и т.д.) залить кипятком на несколько минут.

Сварить узвар. Для этого сухофрукты тщательно промыть, залить водой и оставить на полчаса. Слить воду, в которой замачивались сухофрукты, залить их тремя литрами холодной воды и довести до кипения. Снять с плиты, накрыть и поставить настаиваться. Когда узвар будет теплым – добавить мед.

В готовую кутью добавить мак, сухофрукты, орехи и мед. Перемешать. Залить узваром и подавать.

Также на стол ставят постные блюда. Важно, чтобы их количество было нечетным. Традиционными являются постный борщ, постные вареники и пироги. Еще одной популярное блюдо – запеченная рыба, намек на первый символ христианства: рыбку, ведь первые апостолы были рыбаками.

Постный борщ с "ушками"

Ингредиенты:

Для борща:

Две свеклы;

Один лимон

Сахар — 1 ч. л.;

Красная фасоль — 150 гр;

Половинка капусты;

Одна морковка;

Две небольшие луковицы;

Веточка сельдерея, соль, растительное масло, лавровый лист, душистый перец.

Для "ушек":

Для теста:

Мука — 300 гр;

Вода — 150 мл;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Щепотка соли.

Для начинки:

Картофель – 3 шт;

Шампиньоны — 200 гр;

Белые грибы – 100 гр;

Сухие белые грибы – 50 гр.

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить овощной ароматный отвар для борща. В нем главную роль играют "ушки" – маленькие грибные варенички, так что бульон должен быть насыщенным и ароматным.

Две свеклы почистите и варите в течение часа. Также можно их запечь в духовке. В другой кастрюле варите фасоль – это также займет час. Если ее предварительно замочить на ночь – времени уйдет меньше.

Для овощного бульона варите капусту, целую морковку, луковицу, сельдерей и специи. Можно добавить корень петрушки и сладкий перчик. Словом все для того, чтобы бульон был насыщенным.

Сварите овощную похлебку. Для этого ½ капусты разрежьте на четверти, целую помытую неочищенную морковку, разрезанную пополам луковицу, четверть очищенного сельдерея, 1 очищенный от семенной коробки сладкий перец, 10 веточек петрушки, 5 горошин душистого перца, 3 лавровых листа и соль по вкусу выложите в большую кастрюлю. Залейте 3л воды и варите 30 минут на среднем огне.

Пока варится бульон, сделайте тесто для "ушек". Для этого в миске нужно смешать муку, поду, подсолнечное масло и соль. Замесите эластичное тесто, как на вареники. Готовое тесто отставьте и займитесь приготовлением начинки. Для этого картофель нужно очистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Когда он будет готов, растолочь его в пюре.

Далее берем луковицу, нарезаем ее мелкими кубиками. Перед этим примерно на полчаса замачиваем белые грибы.

Лук, белые грибы и порезанные шампиньоны обжариваем на растительном масле, подсолив. Жарим, пока вся вода из грибов не уйдет.

Картофельное пюре смешиваем с жареными грибами. Наша начинка готова.

Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто для "ушек" тонким слоем. С помощью стакана формируем кружочки, наполняем их начинкой и защипываем, как на пельмени.

Отвариваем готовые "ушки" в подсоленной воде. Через три минуты после закипания их можно вынимать. Перекладываем в миску и сбрызгиваем подсолнечным маслом, чтобы они не слиплись.

Продолжаем готовить наш борщ. Свеклу очищаем, натираем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем чайную ложку сахара и вполовину меньше соли, оставляем на час мариноваться.

Из овощного бульона вынимаем готовые овощи, вареную морковь натираем на терке.

К овощному бульону добавляем маринованную свеклу, натертую морковь и отварную фасоль, все варим 10 минут.

При подаче на стол в каждую тарелку к борщу добавляем по 5-6 ушек.

[ + – ] Постный борщ с грибными ушками Фото: Koolinar.ru

Постные галушки с луком⠀⠀

Ингредиенты:

Мука – 600 гр;

Вода – 250 мл;

Растительное масло – 4 ст. л;

Соль – ½ ч. л;

Лавровый лист – 1-2 шт;

Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокой кастрюле кипятим воду с добавлением соли и двух ложек растительного масла. Туда же отправляем половину муки и хорошо размешиваем. Тесто нужно замесить так, чтобы оно отставало от стенок посуды. Вымешиваем все и добавляем вторую половину муки.

Затем оставляем тесто отдохнуть минут на 10-15, после чего делим его на 3-4 части, скатываем в жгуты и нарезаем небольшими частями. В кастрюле доводим до кипения полтора литра воды, добавляем соль, черный перец горошком, лавровый лист и отправляем туда порезанное кусочками тесто. Варим 4-5 минут после всплытия.

Пока варятся галушки, лук мелко режем, обжариваем в 2 ст. ложках растительного масла до золотистого цвета. Галушки выкладываем на тарелки и заправляем обжаренным луком. Постные галушки с луком готовы! Украшаем по желанию и подаем к столу.

Рыбные блюда были не менее важными в сочельник, чем кутья и борщ, поэтому предлагаем приготовить жареную рыбу в кляре.

Жареная рыба в кляре

Ингредиенты:

Рыбное филе – 1 кг;

Соль;

Свежесмолотый перец;

Для маринада:

Лимон – 0,5 — 1 шт;

Зелень;

Растительное масло.

Для кляра:

Мука – 0,5 ст;

Растительное масло – 2 ст. л;

Соль;

Вода.

Способ приготовления:

Для этого берем любое рыбное филе, хорошо его моем, сушим бумажным полотенцем и нарезаем на порционные куски. Далее готовим маринад: в кастрюлю наливаем растительное масло, добавляем лимонный сон и мелко нарезанную зелень. Рыбу солим, перчим и отправляем на полчаса в маринад.

Пока рыба маринуется, готовим кляр, смешав муку, 2 столовые ложки растительного масла, теплую воду и соль. Все хорошо перемешиваем, чтобы получилось жидковатое тесто без комочков. В этот кляр окунаем маринованную рыбу и выкладываем на разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки. При подаче рыбу можно украсить кусочками свежих огурцов или помидоров.

Без десерта за праздничным столом никак нельзя, поэтому рекомендуем приготовить печеные яблоки, фаршированные изюмом и орехами.

Печеные медовые яблоки с начинкой из изюма и орехов

Ингредиенты:

Яблоко – 3 шт;

Изюм, орехи – по 100 гр;

Мед – 3 ст. л;

Корица, сахарная пудра – по вкусу.

Способ приготовления:

Для начала приготовим фарш, которым будем заполнять яблоки. Изюм заливаем горячей водой, орехи измельчаем и слегка поджариваем их на сухой сковороде. С изюма слить воду, обсушить его бумажным полотенцем и смешать с орехами, медом и корицей.

Яблоки моем, срезаем верхнюю часть, она будет служить шляпкой для яблока.

Внутри фруктов вырезаем углубление и заполняем его "фаршем" из изюма с орехами, сверху прикрываем срезанными шляпками. Отправляем яблоки на противне в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Готовые яблоки можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить закуску с крабовыми палочками, которая идеально впишется в постное меню.