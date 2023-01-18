Крещение 2023, или Голодная кутья. Что поставить на праздничный стол
19 января христиане празднуют Таинство Крещения Иисуса в реке Иордан в возрасте 30 лет, а 18 января садятся за стол в Крещенский сочельник.
Крещение Господне – большой христианский праздник. Он завершает новогодне-рождественские каникулы богатым на всевозможные угощения столом. А вот в канун Крещения большое внимание уделяется Крещенскому сочельнику, который еще называют Бабий вечер, или Голодная кутья. Если 19 января на стол можно поставить все, что угодно, то в Крещенский сочельник готовятся к очищению в праздник Крещения, поэтому соблюдают однодневный пост.
В Крещенский Сочельник голодная кутья является одним из главных блюд вечера. Ее готовят из пшеницы с добавлением орехов и изюма, без масла и сливок. Также традиционно варится узвар.
Голодная кутья
Ингредиенты:
- Пшеница – 0,5 стакана;
- Мак;
- Сухофрукты (изюм, чернослив);
- Орехи (обычно берут грецкие);
- Мед по вкусу.
Для узвара:
- Сушеные яблоки и груши – 350-400 гр;
- Вода – 3 литра;
- Мед – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Пшеничную крупу нужно промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов лучше на ночь. Мак можно купить уже готовый, его надо только залить кипятком. Если у вс сухой мак, его нужно залить кипятком на полчаса, слить воду и растереть. Сухофрукты (изюм, чернослив и т.д.) залить кипятком на несколько минут.
Сварить узвар. Для этого сухофрукты тщательно промыть, залить водой и оставить на полчаса. Слить воду, в которой замачивались сухофрукты, залить их тремя литрами холодной воды и довести до кипения. Снять с плиты, накрыть и поставить настаиваться. Когда узвар будет теплым – добавить мед.
В готовую кутью добавить мак, сухофрукты, орехи и мед. Перемешать. Залить узваром и подавать.
Также на стол ставят постные блюда. Важно, чтобы их количество было нечетным. Традиционными являются постный борщ, постные вареники и пироги. Еще одной популярное блюдо – запеченная рыба, намек на первый символ христианства: рыбку, ведь первые апостолы были рыбаками.
Постный борщ с "ушками"
Ингредиенты:
Для борща:
- Две свеклы;
- Один лимон
- Сахар — 1 ч. л.;
- Красная фасоль — 150 гр;
- Половинка капусты;
- Одна морковка;
- Две небольшие луковицы;
- Веточка сельдерея, соль, растительное масло, лавровый лист, душистый перец.
Для "ушек":
Для теста:
- Мука — 300 гр;
- Вода — 150 мл;
- Растительное масло — 2 ст. л.;
- Щепотка соли.
Для начинки:
- Картофель – 3 шт;
- Шампиньоны — 200 гр;
- Белые грибы – 100 гр;
- Сухие белые грибы – 50 гр.
Способ приготовления:
Для начала нужно приготовить овощной ароматный отвар для борща. В нем главную роль играют "ушки" – маленькие грибные варенички, так что бульон должен быть насыщенным и ароматным.
Две свеклы почистите и варите в течение часа. Также можно их запечь в духовке. В другой кастрюле варите фасоль – это также займет час. Если ее предварительно замочить на ночь – времени уйдет меньше.
Для овощного бульона варите капусту, целую морковку, луковицу, сельдерей и специи. Можно добавить корень петрушки и сладкий перчик. Словом все для того, чтобы бульон был насыщенным.
Сварите овощную похлебку. Для этого ½ капусты разрежьте на четверти, целую помытую неочищенную морковку, разрезанную пополам луковицу, четверть очищенного сельдерея, 1 очищенный от семенной коробки сладкий перец, 10 веточек петрушки, 5 горошин душистого перца, 3 лавровых листа и соль по вкусу выложите в большую кастрюлю. Залейте 3л воды и варите 30 минут на среднем огне.
Пока варится бульон, сделайте тесто для "ушек". Для этого в миске нужно смешать муку, поду, подсолнечное масло и соль. Замесите эластичное тесто, как на вареники. Готовое тесто отставьте и займитесь приготовлением начинки. Для этого картофель нужно очистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Когда он будет готов, растолочь его в пюре.
Далее берем луковицу, нарезаем ее мелкими кубиками. Перед этим примерно на полчаса замачиваем белые грибы.
Лук, белые грибы и порезанные шампиньоны обжариваем на растительном масле, подсолив. Жарим, пока вся вода из грибов не уйдет.
Картофельное пюре смешиваем с жареными грибами. Наша начинка готова.
Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто для "ушек" тонким слоем. С помощью стакана формируем кружочки, наполняем их начинкой и защипываем, как на пельмени.
Отвариваем готовые "ушки" в подсоленной воде. Через три минуты после закипания их можно вынимать. Перекладываем в миску и сбрызгиваем подсолнечным маслом, чтобы они не слиплись.
Продолжаем готовить наш борщ. Свеклу очищаем, натираем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем чайную ложку сахара и вполовину меньше соли, оставляем на час мариноваться.
Из овощного бульона вынимаем готовые овощи, вареную морковь натираем на терке.
К овощному бульону добавляем маринованную свеклу, натертую морковь и отварную фасоль, все варим 10 минут.
При подаче на стол в каждую тарелку к борщу добавляем по 5-6 ушек.
Постные галушки с луком⠀⠀
Ингредиенты:
Мука – 600 гр;
- Вода – 250 мл;
- Растительное масло – 4 ст. л;
- Соль – ½ ч. л;
- Лавровый лист – 1-2 шт;
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления:
В глубокой кастрюле кипятим воду с добавлением соли и двух ложек растительного масла. Туда же отправляем половину муки и хорошо размешиваем. Тесто нужно замесить так, чтобы оно отставало от стенок посуды. Вымешиваем все и добавляем вторую половину муки.
Затем оставляем тесто отдохнуть минут на 10-15, после чего делим его на 3-4 части, скатываем в жгуты и нарезаем небольшими частями. В кастрюле доводим до кипения полтора литра воды, добавляем соль, черный перец горошком, лавровый лист и отправляем туда порезанное кусочками тесто. Варим 4-5 минут после всплытия.
Пока варятся галушки, лук мелко режем, обжариваем в 2 ст. ложках растительного масла до золотистого цвета. Галушки выкладываем на тарелки и заправляем обжаренным луком. Постные галушки с луком готовы! Украшаем по желанию и подаем к столу.
Рыбные блюда были не менее важными в сочельник, чем кутья и борщ, поэтому предлагаем приготовить жареную рыбу в кляре.
Жареная рыба в кляре
Ингредиенты:
- Рыбное филе – 1 кг;
- Соль;
- Свежесмолотый перец;
- Для маринада:
- Лимон – 0,5 — 1 шт;
- Зелень;
- Растительное масло.
- Для кляра:
- Мука – 0,5 ст;
- Растительное масло – 2 ст. л;
- Соль;
- Вода.
Способ приготовления:
Для этого берем любое рыбное филе, хорошо его моем, сушим бумажным полотенцем и нарезаем на порционные куски. Далее готовим маринад: в кастрюлю наливаем растительное масло, добавляем лимонный сон и мелко нарезанную зелень. Рыбу солим, перчим и отправляем на полчаса в маринад.
Пока рыба маринуется, готовим кляр, смешав муку, 2 столовые ложки растительного масла, теплую воду и соль. Все хорошо перемешиваем, чтобы получилось жидковатое тесто без комочков. В этот кляр окунаем маринованную рыбу и выкладываем на разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки. При подаче рыбу можно украсить кусочками свежих огурцов или помидоров.
Без десерта за праздничным столом никак нельзя, поэтому рекомендуем приготовить печеные яблоки, фаршированные изюмом и орехами.
Печеные медовые яблоки с начинкой из изюма и орехов
Ингредиенты:
- Яблоко – 3 шт;
- Изюм, орехи – по 100 гр;
- Мед – 3 ст. л;
- Корица, сахарная пудра – по вкусу.
Способ приготовления:
Для начала приготовим фарш, которым будем заполнять яблоки. Изюм заливаем горячей водой, орехи измельчаем и слегка поджариваем их на сухой сковороде. С изюма слить воду, обсушить его бумажным полотенцем и смешать с орехами, медом и корицей.
Яблоки моем, срезаем верхнюю часть, она будет служить шляпкой для яблока.
Внутри фруктов вырезаем углубление и заполняем его "фаршем" из изюма с орехами, сверху прикрываем срезанными шляпками. Отправляем яблоки на противне в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Готовые яблоки можно слегка присыпать сахарной пудрой.
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