Водохреще 2023, або Голодна кутя. Що поставити на святковий стіл

19 січня християни святкують Таїнство Хрещення Ісуса у річці Йордан у віці 30 років, а 18 січня сідають за стіл у Водохрещенський Святвечір.

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Хрещення Господнє – велике християнське свято. Воно завершує новорічно-різдвяні канікули багатим на всілякі частування столом. А ось напередодні Хрещення велика увага приділяється Хрещенському Святвечору, який ще називають Бабин вечір, або Голодна кутя. Якщо 19 січня на стіл можна поставити все, що завгодно, то в Хрещенський святвечір готуються до очищення у свято Хрещення, тому дотримуються одноденного посту.

У Хрещенський Святвечір голодна кутя є однією з головних страв вечора. Її готують із пшениці з додаванням горіхів та родзинок, без олії та вершків. Також традиційно вариться узвар.

Голодна кутя

Складові:

Пшениця – 0,5 склянки;

Мак;

Сухофрукти (родзинки, чорнослив);

Горіхи (зазвичай беруть грецькі);

Мед (по смаку).

Для узвару:

Сушені яблука та груші – 350-400 гр;

Вода – 3 літри;

Мед — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Пшеничну крупу потрібно промити, залити холодною водою та залишити на кілька годин, а краще на ніч. Мак можна купити вже готовий, його треба лише залити окропом. Якщо у вас сухий мак, його потрібно залити окропом на півгодини, злити воду і розтерти. Сухофрукти (родзинки, чорнослив тощо) залити окропом на кілька хвилин.

Зварити узвар. Для цього сухофрукти ретельно промити, залити водою та залишити на півгодини. Злити воду, в якій замочувалися сухофрукти, залити їх трьома літрами холодної води та довести до кипіння. Зняти з плити, накрити та поставити настоюватися. Коли узвар буде теплим – додати мед.

У готову кутю додати мак, сухофрукти, горіхи та мед. Перемішати. Залити узваром та подавати.

Також на стіл ставлять пісні страви. Важливо, щоб їхня кількість була непарною. Традиційними є пісний борщ, пісні вареники та пироги. Ще однією популярною стравою є запечена риба, натяк на перший символ християнства: рибку, адже перші апостоли були рибаками.

Пісний борщ із "вушками"

Складові:

Для борщу:

Два буряки;

Один лимон

Цукор — 1 ч. л.;

Червона квасоля — 150 гр;

Половинка капусти;

Одна морквина;

Дві невеликі цибулини;

Гілочка селери, сіль, олія, лавровий лист, запашний перець.

Для тіста:

Борошно — 300 гр;

Вода — 150 мл;

Рослинна олія — 2 ст. л.;

Дрібка солі.

Для "вушок":

Для начинки:

Картопля – 3 шт;

Печериці — 200 г;

Білі гриби – 100 г;

Сухі білі гриби – 50 г.

Спосіб приготування:

Для початку потрібно приготувати ароматний овочевий відвар для борщу. У ньому головну роль грають "вушка" — маленькі грибні варенички, так що бульйон має бути насиченим та ароматним.

Два буряки почистіть і варіть протягом години. Також можна їх запекти у духовці. В іншій каструлі варіть квасолю — це також займе годину. Якщо її попередньо замочити на ніч — часу піде менше.

Для овочевого бульйону варіть капусту, цілу моркву, цибулину, селеру та спеції. Можна додати корінь петрушки та солодкий перчик. Словом усе для того, щоб бульйон був насиченим.

Зваріть овочеву юшку. Для цього ½ капусти розріжте на чверті, цілу помиту неочищену морквину, розрізану навпіл цибулину, чверть очищеної селери, 1 очищений від насіннєвої коробки солодкий перець, 10 гілочок петрушки, 5 горошин запашного перцю, 3 лаврові листи. Залийте 3л води та варіть 30 хвилин на середньому вогні.

Поки вариться бульйон, зробіть тісто для "вушок". Для цього в мисці потрібно змішати борошно, соду, олію та сіль. Замісити еластичне тісто, як на вареники. Готове тісто відставте та займіться приготуванням начинки. Для цього картоплю потрібно очистити та відварити у підсоленій воді до готовності. Коли вона буде готова, зробити з неї пюре.

Далі беремо цибулину, нарізаємо її дрібними кубиками. Перед цим приблизно півгодини замочуємо білі гриби.

Цибулю, білі гриби та порізані печериці обсмажуємо на олії, підсоливши. Смажимо, поки вся вода з грибів не піде.

Картопляне пюре змішуємо зі смаженими грибами. Наша начинка готова.

Стіл присипаємо борошном і розкочуємо тісто для "вушок" тонким шаром. За допомогою склянки формуємо кружечки, наповнюємо їх начинкою та защипуємо, як на пельмені.

Відварюємо готові "вушка" у підсоленій воді. Через три хвилини після закипання їх можна виймати. Перекладаємо в миску і збризкуємо олією, щоб вони не злиплися.

Продовжуємо готувати наш борщ. Буряк очищаємо, натираємо на великій тертці, збризкуємо лимонним соком, додаємо чайну ложку цукру та наполовину менше солі, залишаємо на годину маринуватися.

З овочевого бульйону виймаємо готові овочі, варену моркву натираємо на тертці.

До овочевого бульйону додаємо маринований буряк, натерту моркву та відварену квасолю, все варимо 10 хвилин.

При подачі на стіл у кожну тарілку до борщу додаємо по 5-6 вушок.

[ + – ] Пісний борщ із грибними вушками Фото: Koolinar.ru

Пісні галушки з цибулею⠀⠀

Складові:

Борошно – 600 г;

Вода – 250 мл;

Рослинна олія – 4 ст. л;

Сіль — ½ ч. л;

Лавровий лист – 1-2 шт;

Цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибокій каструлі кип'ятимо воду з додаванням солі та двох ложок рослинної олії. Туди ж відправляємо половину муки і добре розмішуємо. Тісто потрібно замісити так, щоб воно відставало від стін посуду. Вимішуємо все і додаємо другу половину борошна.

Потім залишаємо тісто відпочити на 10-15 хвилин, після чого ділимо його на 3-4 частини, скачуємо в джгути і нарізаємо невеликими частинами. У каструлі доводимо до кипіння півтора літри води, додаємо сіль, чорний перець горошком, лавровий лист і відправляємо туди тісто порізане шматочками. Варимо 4-5 хвилин після випливання.

Поки варяться галушки, цибулю дрібно ріжемо, обсмажуємо в 2 ст. ложках олії до золотистого кольору. Галушки викладаємо на тарілки та заправляємо обсмаженою цибулею. Пісні галушки з цибулею готові! Прикрашаємо за бажанням та подаємо до столу.

Рибні страви були не менш важливими на Святвечір, ніж кутя та борщ, тому пропонуємо приготувати смажену рибу в клярі.

Смажена риба у клярі

Складові:

Рибне філе – 1 кг;

Сіль;

Свіжозмелений перець;

Для маринаду:

Лимон — 0,5 — 1 шт;

Зелень;

Рослинна олія.

Для кляру:

Борошно — 0,5 ст;

Рослинна олія – 2 ст. л;

Сіль;

Вода.

Спосіб приготування:

Для цього беремо будь-яке рибне філе, добре його миємо, просушуємо сухим паперовим рушником і нарізаємо на порційні шматки. Далі готуємо маринад: в каструлю наливаємо олію, додаємо лимонний сік і дрібно нарізану зелень. Рибу солимо, перчимо і відправляємо на півгодини в маринад.

Поки риба маринується, готуємо кляр, змішавши борошно, 2 столові ложки олії, теплу воду та сіль. Все добре перемішуємо, щоб вийшло рідке тісто без грудочок. У цей кляр занурюємо мариновану рибу і викладаємо на розігріту сковорідку з олією, обсмажуємо з обох боків до рум'яної скоринки. Під час подачі рибу можна прикрасити шматочками свіжих огірків або помідорів.

Без десерту за святковим столом ніяк не можна, тому рекомендуємо приготувати печені яблука, фаршировані родзинками та горіхами.

Печені медові яблука з начинкою із родзинок та горіхів

Складові:

Яблуко – 3 шт;

Родзинки, горіхи – по 100 гр;

Мед — 3 ст. л;

Кориця, цукрова пудра – до смаку.

Спосіб приготування:

Для початку приготуємо фарш, яким заповнюватимемо яблука. Родзинки заливаємо гарячою водою, горіхи подрібнюємо та злегка підсмажуємо їх на сухій сковороді. З родзинок злити воду, обсушити його паперовим рушником і змішати з горіхами, медом та корицею.

Яблука миємо, зрізаємо верхню частину, вона буде капелюшком для яблука.

Усередині фруктів вирізаємо поглиблення і заповнюємо його "фаршем" із родзинок із горіхами, зверху прикриваємо зрізаними капелюшками. Відправляємо яблука на деко в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Готові яблука можна трохи присипати цукровою пудрою.

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