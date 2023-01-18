Простой и быстрый кокосовый десерт без лишних затрат (видео)

Десерт получается в меру сладким и с нежнейшим вкусом.

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Вкусный десерт с кокосовым вкусом станет прекрасным дополнением вечернего или дневного чаепития. Он готовится быстро и получается не только аппетитным, но и очень красивым. Как его приготовить, рассказала известный кулинарный блогер Валерия Велигура на своей странице в Instagram.

Кокосовый десерт

Песочное печенье – 250 гр;

Молоко – 50 мл;

Сливочный сыр – 170 гр;

Сливки (33%) – 170 мл;

Сахарная пудра – 15 гр;

Белый шоколад – 50 гр;

Кокосовая стружка – 15 гр.

Для глазури:

Белый шоколад – 100 гр;

Растительное масло – 40 гр;

Кокосовая стружка – 5 гр.

Способ приготовления.

Сливочный сыр, сливки и сахарную пудру взбить миксером, пока масса не загустеет. Туда же добавить растопленный белый шоколад, кокосовую стружку и снова взбить до однородной консистенции.

Подготовить форму. На дно выложить печенье, предварительно смоченное в молоке. Сверху на него нанести треть крема и разровнять. Так повторить еще два раза, а на верх нанести оставшийся крем, все разровнять и накрыть пищевой пленкой в контакт, отправив в холодильник.

Далее необходимо приготовить глазурь. Белый шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане, добавить растительное масло (рафинированное) и хорошо перемешать. Полить этой массой десерт, сверху обильно посыпать кокосовой стружкой и снова отправить в холодильник, пока глазурь не загустеет.

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