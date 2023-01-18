Простий і швидкий кокосовий десерт без зайвих витрат (відео)

Десерт виходить в міру солодким і з найніжнішим смаком.

Related video

Смачний десерт із кокосовим смаком стане чудовим доповненням вечірнього чи денного чаювання. Він готується швидко та виходить не лише апетитним, а й дуже гарним. Як його приготувати, розповіла відома кулінарна блогерка Валерія Велігура на своїй сторінці в Instagram.

Кокосовий десерт

пісочне печиво — 250 г;

молоко — 50мл;

вершковий сир — 170 г;

вершки (33%) — 170 мл;

цукрова пудра — 15 г;

білий шоколад — 50 г;

кокосова стружка — 15 г.

Для глазурі:

білий шоколад — 100 г;

рослинна олія — 40 г;

кокосова стружка — 5 г.

Спосіб приготування.

Вершковий сир, вершки та цукрову пудру збити міксером, поки маса не загусне. Туди додати розтоплений білий шоколад, кокосову стружку і знову збити до однорідної консистенції.

Підготувати форму. На дно викласти печиво, попередньо змочене у молоці. Зверху на нього нанести третину крему та розрівняти. Так повторити ще два рази, а на верх нанести крем, що залишився, все розрівняти і накрити харчовою плівкою в контакт, відправивши в холодильник.

Далі необхідно приготувати глазур. Білий шоколад розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, додати рослинну олію (рафіновану) і добре перемішати. Полити цією масою десерт, зверху рясно посипати кокосовою стружкою і знову відправити в холодильник, поки глазур не загусне.

Раніше Фокус писав як приготувати знаменитий торт "Естерхазі".