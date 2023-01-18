Простий і швидкий кокосовий десерт без зайвих витрат (відео)
Десерт виходить в міру солодким і з найніжнішим смаком.
Смачний десерт із кокосовим смаком стане чудовим доповненням вечірнього чи денного чаювання. Він готується швидко та виходить не лише апетитним, а й дуже гарним. Як його приготувати, розповіла відома кулінарна блогерка Валерія Велігура на своїй сторінці в Instagram.
Кокосовий десерт
- пісочне печиво — 250 г;
- молоко — 50мл;
- вершковий сир — 170 г;
- вершки (33%) — 170 мл;
- цукрова пудра — 15 г;
- білий шоколад — 50 г;
- кокосова стружка — 15 г.
Для глазурі:
- білий шоколад — 100 г;
- рослинна олія — 40 г;
- кокосова стружка — 5 г.
Спосіб приготування.
Вершковий сир, вершки та цукрову пудру збити міксером, поки маса не загусне. Туди додати розтоплений білий шоколад, кокосову стружку і знову збити до однорідної консистенції.
Підготувати форму. На дно викласти печиво, попередньо змочене у молоці. Зверху на нього нанести третину крему та розрівняти. Так повторити ще два рази, а на верх нанести крем, що залишився, все розрівняти і накрити харчовою плівкою в контакт, відправивши в холодильник.
Далі необхідно приготувати глазур. Білий шоколад розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, додати рослинну олію (рафіновану) і добре перемішати. Полити цією масою десерт, зверху рясно посипати кокосовою стружкою і знову відправити в холодильник, поки глазур не загусне.
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