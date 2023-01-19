Ночь в холодильнике и готово: рецепт "ленивой" овсянки в банке

Конечный результат понравится взрослым и детям, а времени на приготовление уйдет очень мало.

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Такой способ приготовления овсянки популярен среди тех, кто не хочет тратить много времени и следит за своим питанием. Это очень удобно и что не менее важно – очень вкусно. Приготовление овсянки холодным способом позволяет сохранить все полезные свойства, которые так необходимы организму. Кроме того, такой завтрак можно взять из холодильника с собой на работу или даже тренировку

Ингредиенты:

Овсяные хлопья (не быстрого приготовления)

Обычный йогурт без наполнителей

Молоко

Стеклянная банка с крышкой.

Сахар/мед/подсластители

Способ приготовления:

Добавляем овсянку, молоко, йогурт, сахар (либо другой подсластитель) и фрукты или ягоды.

Закрываем банку крышкой и встряхиваем, чтобы смешать ингредиенты.

Добавляем сверху фрукты или ягоды, слегка перемешиваем.

Плотно закрываем банку и ставим в холодильник на ночь.

Храниться такая овсянка может до 2 дней или даже больше, в зависимости от типа и зрелости плодов. Например, овсянка с бананом остается вкусной даже спустя 4 дня пребывания в холодильнике. За ночь овсяные хлопья пропитываются молоком, йогуртом и фруктовыми соками. На следующий день каша уже будет мягкой и нежной.

Заливать вкусный завтрак можно чем угодно: молоком, йогуртом, кефиром.

Рецепт очень гибкий и позволяет создавать все новые и новые вариации, комбинируя различные ингредиенты по своему вкусу.

Напомним, рецепт творожной запеканки без сахара и муки.