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Їжа

Ніч у холодильнику і готове: рецепт "лінивої" вівсянки у банці

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Фото: Getty Images | Вівсянка у банці

Кінцевий результат сподобається дорослим та дітям, а часу на приготування піде дуже мало.

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Такий спосіб приготування вівсянки є популярним серед тих, хто не хоче витрачати багато часу і стежить за своїм харчуванням. Це дуже зручно і що не менш важливо дуже смачно. Приготування вівсянки холодним способом дозволяє зберегти всі корисні властивості, які необхідні організму. Крім того, такий сніданок можна взяти з холодильника із собою на роботу чи навіть тренування.

Складові:

  • Вівсяні пластівці (не швидкого приготування)
  • Звичайний йогурт без наповнювачів
  • Молоко
  • Скляна банка з кришкою
  • Цукор/мед/підсолоджувачі

Спосіб приготування:

  • Додаємо вівсянку, молоко, йогурт, цукор (або інший підсолоджувач) та фрукти чи ягоди.
  • Закриваємо банку кришкою та струшуємо, щоб змішати інгредієнти.
  • Додаємо зверху фрукти чи ягоди, злегка перемішуємо.
  • Щільно закриваємо банку та ставимо в холодильник на ніч.

Зберігатися така вівсянка може до 2 днів або навіть більше, залежно від типу та зрілості плодів. Наприклад, вівсянка з бананом залишається смачною навіть через 4 дні перебування у холодильнику. За ніч вівсяні пластівці просочуються молоком, йогуртом та фруктовими соками. Наступного дня каша вже буде м'якою та ніжною.

Заливати смачний сніданок можна чим завгодно: молоком, йогуртом, кефіром.

Рецепт дуже гнучкий і дозволяє створювати нові і нові варіації, комбінуючи різні інгредієнти на свій смак.

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