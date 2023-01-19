Ніч у холодильнику і готове: рецепт "лінивої" вівсянки у банці

Кінцевий результат сподобається дорослим та дітям, а часу на приготування піде дуже мало.

Related video

Такий спосіб приготування вівсянки є популярним серед тих, хто не хоче витрачати багато часу і стежить за своїм харчуванням. Це дуже зручно і що не менш важливо дуже смачно. Приготування вівсянки холодним способом дозволяє зберегти всі корисні властивості, які необхідні організму. Крім того, такий сніданок можна взяти з холодильника із собою на роботу чи навіть тренування.

Складові:

Вівсяні пластівці (не швидкого приготування)

Звичайний йогурт без наповнювачів

Молоко

Скляна банка з кришкою

Цукор/мед/підсолоджувачі

Спосіб приготування:

Додаємо вівсянку, молоко, йогурт, цукор (або інший підсолоджувач) та фрукти чи ягоди.

Закриваємо банку кришкою та струшуємо, щоб змішати інгредієнти.

Додаємо зверху фрукти чи ягоди, злегка перемішуємо.

Щільно закриваємо банку та ставимо в холодильник на ніч.

Зберігатися така вівсянка може до 2 днів або навіть більше, залежно від типу та зрілості плодів. Наприклад, вівсянка з бананом залишається смачною навіть через 4 дні перебування у холодильнику. За ніч вівсяні пластівці просочуються молоком, йогуртом та фруктовими соками. Наступного дня каша вже буде м'якою та ніжною.

Заливати смачний сніданок можна чим завгодно: молоком, йогуртом, кефіром.

Рецепт дуже гнучкий і дозволяє створювати нові і нові варіації, комбінуючи різні інгредієнти на свій смак.

Нагадаємо, рецепт сирної запіканки без цукру та борошна.