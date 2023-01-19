Ніч у холодильнику і готове: рецепт "лінивої" вівсянки у банці
Кінцевий результат сподобається дорослим та дітям, а часу на приготування піде дуже мало.
Такий спосіб приготування вівсянки є популярним серед тих, хто не хоче витрачати багато часу і стежить за своїм харчуванням. Це дуже зручно і що не менш важливо дуже смачно. Приготування вівсянки холодним способом дозволяє зберегти всі корисні властивості, які необхідні організму. Крім того, такий сніданок можна взяти з холодильника із собою на роботу чи навіть тренування.
Складові:
- Вівсяні пластівці (не швидкого приготування)
- Звичайний йогурт без наповнювачів
- Молоко
- Скляна банка з кришкою
- Цукор/мед/підсолоджувачі
Спосіб приготування:
- Додаємо вівсянку, молоко, йогурт, цукор (або інший підсолоджувач) та фрукти чи ягоди.
- Закриваємо банку кришкою та струшуємо, щоб змішати інгредієнти.
- Додаємо зверху фрукти чи ягоди, злегка перемішуємо.
- Щільно закриваємо банку та ставимо в холодильник на ніч.
Зберігатися така вівсянка може до 2 днів або навіть більше, залежно від типу та зрілості плодів. Наприклад, вівсянка з бананом залишається смачною навіть через 4 дні перебування у холодильнику. За ніч вівсяні пластівці просочуються молоком, йогуртом та фруктовими соками. Наступного дня каша вже буде м'якою та ніжною.
Заливати смачний сніданок можна чим завгодно: молоком, йогуртом, кефіром.
Рецепт дуже гнучкий і дозволяє створювати нові і нові варіації, комбінуючи різні інгредієнти на свій смак.
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