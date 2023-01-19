Сытный ужин за 20 минут: пошаговый рецепт (видео)

Отсутствие мяса в блюде полностью компенсируется красной фасолью и грибами.

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Прибегая домой с работы вечером, каждая хозяйка спешит приготовить ужин для семьи, и зачастую это занимает довольно много времени, что для уставшего человека – дополнительная нагрузка. Кулинарный блогер Кристина Азизян предлагает рецепт сытного ужина всего за 20 минут. Немного времени – и готово богатое белками ароматное блюдо с насыщенным вкусом.

Сытный ужин из овощей и грибов

Ингредиенты:

Грибы (шампиньоны) – 300 гр;

Лук – 3-4 больших головки. Можно взять и белый, и красный;

Чеснок – 1-2 зубчика (можно сушеный);

Морковь крупная – 2 шт;

Соленые или маринованные огурцы – 2-3 шт;

Консервированная красная фасоль – 1 банка;

Соль, черный молотый перец по вкусу;

Кунжут – по желанию.

Способ приготовления:

Грибы почистить, порезать, обжарить в растительном масле 3-4 минуты, посолив и поперчив. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. В той же сковороде обжарить пару минут лук с чесноком и добавить морковь, очищенную и натертую либо на крупной терке, либо на терке для корейской морковки. Посолить поперчить и, постоянно перемешивая, жарить еще 2-3 минуты.

В глубокой миске смешать готовые грибы, лук с морковью, огурцы и фасоль. При подаче добавить столовую ложку лимонного сока и кунжут (по желанию).

Напомним, Фокус писал, как приготовить сырные блинчики на завтрак.