Ситна вечеря за 20 хвилин: покроковий рецепт (відео)

Відсутність м'яса у страві повністю компенсується червоною квасолею та грибами.

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Вдаючись додому з роботи ввечері, кожна господиня поспішає приготувати вечерю для сім'ї, і це часто займає досить багато часу, що для втомленої людини — додаткове навантаження. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян пропонує рецепт ситної вечері лише за 20 хвилин. Трохи часу — і готова багата на білки ароматна страва з насиченим смаком.

Ситна вечеря з овочів та грибів

Складові:

Гриби (шампіньйони) — 300 г;

Цибуля — 3-4 великі головки. Можна взяти і білий, і червоний;

Часник — 1-2 зубчики (можна сушений);

Морква велика — 2 шт.;

Солоні чи мариновані огірки — 2-3 шт.;

Консервована червона квасоля — 1 банка;

Сіль, чорний мелений перець до свого смаку;

Кунжут — за бажанням.

Спосіб приготування:

Гриби почистити, порізати, обсмажити в олії 3-4 хвилини, посоливши і поперчивши. Викласти їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. У тій же сковороді обсмажити пару хвилин цибулю з часником і додати моркву, очищену і натерту або на тертці, або на тертці для корейської моркви. Посолити поперчити і постійно перемішуючи, смажити ще 2-3 хвилини.

У глибокій мисці змішати готові гриби, цибулю з морквою, огірки та квасолю. Під час подачі додати столову ложку лимонного соку та кунжут (за бажанням).

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