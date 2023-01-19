Ситна вечеря за 20 хвилин: покроковий рецепт (відео)
Відсутність м'яса у страві повністю компенсується червоною квасолею та грибами.
Вдаючись додому з роботи ввечері, кожна господиня поспішає приготувати вечерю для сім'ї, і це часто займає досить багато часу, що для втомленої людини — додаткове навантаження. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян пропонує рецепт ситної вечері лише за 20 хвилин. Трохи часу — і готова багата на білки ароматна страва з насиченим смаком.
Ситна вечеря з овочів та грибів
Складові:
- Гриби (шампіньйони) — 300 г;
- Цибуля — 3-4 великі головки. Можна взяти і білий, і червоний;
- Часник — 1-2 зубчики (можна сушений);
- Морква велика — 2 шт.;
- Солоні чи мариновані огірки — 2-3 шт.;
- Консервована червона квасоля — 1 банка;
- Сіль, чорний мелений перець до свого смаку;
- Кунжут — за бажанням.
Спосіб приготування:
Гриби почистити, порізати, обсмажити в олії 3-4 хвилини, посоливши і поперчивши. Викласти їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. У тій же сковороді обсмажити пару хвилин цибулю з часником і додати моркву, очищену і натерту або на тертці, або на тертці для корейської моркви. Посолити поперчити і постійно перемішуючи, смажити ще 2-3 хвилини.
У глибокій мисці змішати готові гриби, цибулю з морквою, огірки та квасолю. Під час подачі додати столову ложку лимонного соку та кунжут (за бажанням).
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