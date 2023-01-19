Ситний сніданок або легкий обід: рецепт млинців із зеленню
Такі млинці можна готувати навіть тим, хто вирішив скинути зайву вагу.
Тонкі та ароматні млинці з сиром — найкраще рішення для легкого сніданку та навіть обіду. Готуються вони просто, на талії зайвими грамами не відкладаються, тому рецепт блогерки Наталії з Instagram, що спеціалізується на правильному харчуванні, підійде навіть тим, хто вирішив схуднути
Сирні млинці
Інгредієнти на 6-7 штук:
- Яйця — 2 шт.;
- Сіль — щіпка;
- Розпушувач — 5 г;
- Кукурудзяний крохмаль — 45 г;
- Рисове борошно — 30 г;
- Молоко (0,5%) — 200 мл;
- Легкий сир — 80 г;
- Кріп — 10 г;
- Оливкова олія — 5 г.
Спосіб приготування:
Яйця вбити в глибоку миску, додати сіль і розпушувач та добре збити віночком або міксером. Додати в масу кукурудзяний крохмаль, муку і перемішати до однорідної консистенції.
Потім додати в тісто молоко, сир, натертий на дрібній тертці, дрібно порізаний кріп, оливкову олію і знову все добре перемішати.
Смажити млинці до золотистого кольору на антипригарній сковороді з обох боків. Подавати на тол теплими та зі сметаною.
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