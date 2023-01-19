Ситний сніданок або легкий обід: рецепт млинців із зеленню

Такі млинці можна готувати навіть тим, хто вирішив скинути зайву вагу.

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Тонкі та ароматні млинці з сиром — найкраще рішення для легкого сніданку та навіть обіду. Готуються вони просто, на талії зайвими грамами не відкладаються, тому рецепт блогерки Наталії з Instagram, що спеціалізується на правильному харчуванні, підійде навіть тим, хто вирішив схуднути

Сирні млинці

Інгредієнти на 6-7 штук:

Яйця — 2 шт.;

Сіль — щіпка;

Розпушувач — 5 г;

Кукурудзяний крохмаль — 45 г;

Рисове борошно — 30 г;

Молоко (0,5%) — 200 мл;

Легкий сир — 80 г;

Кріп — 10 г;

Оливкова олія — 5 г.

Спосіб приготування:

Яйця вбити в глибоку миску, додати сіль і розпушувач та добре збити віночком або міксером. Додати в масу кукурудзяний крохмаль, муку і перемішати до однорідної консистенції.

Потім додати в тісто молоко, сир, натертий на дрібній тертці, дрібно порізаний кріп, оливкову олію і знову все добре перемішати.

Смажити млинці до золотистого кольору на антипригарній сковороді з обох боків. Подавати на тол теплими та зі сметаною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати ідеальні ажурні млинці, а також смачні та пишні панкейки.