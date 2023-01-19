Сытный завтрак или легкий обед: рецепт сырных блинчиков с зеленью

Такие блинчики можно готовить даже тем, кто решил сбросить лишний вес.

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Тонкие и ароматные блинчики с сыром – лучшее решение для легкого завтрака и даже обеда. Готовятся они просто, на талии лишними граммами не откладываются, поэтому рецепт блогера Наталии из Instagram, специализирующейся на правильном питании, подойдет даже тем, кто решил похудеть

Сырные блинчики

Ингредиенты на 6-7 штук:

Яйца – 2 шт;

Соль – щепотка;

Разрыхлитель – 5 гр;

Кукурузный крахмал – 45 гр;

Рисовая мука – 30 гр;

Молоко (0,5%) – 200 мл;

Легкий сыр – 80 гр;

Укроп – 10 гр;

Оливковое масло – 5 гр.

Способ приготовления:

Яйца вбить в глубокую миску, добавить соль и разрыхлитель и хорошо взбить венчиком или миксером. Добавить в массу кукурузный крахмал, муку и перемешать до однородной консистенции.

Затем в тесто добавить молоко, сыр, натертый на мелкой терке, мелко порезанный укроп, оливковое масло и снова все хорошо перемешать.

Пожарить блинчики до золотистого цвета на антипригарной сковороде с обеих сторон. Подавать на тол теплыми и со сметаной.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить идеальные ажурные блинчики, а также вкусные и пышные панкейки.