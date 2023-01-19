Оценят даже дети: рецепт омлета с овощами на завтрак

Завтрак является обязательным приемом пищи.

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Польза такого завтрака очевидна. На омлете нет поджаренной корочки, он содержит цельный белок, немного жира. А если в блюдо добавить овощи, то его польза удваивается. Такое блюдо — прекрасное решение для завтрака и легкого сытного ужина.

Ингредиенты:

Смесь для жарки "Овощи по-итальянски" — 200 г.

Яйца — 5 штук.

Молоко — 160 мл.

Растительное масло для жарки.

Свежая зелень.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Овощную смесь без размораживания выкладываем на разогретую сковороду. Обжариваем с растительным маслом в течение 3–5 минут. Яйца сбиваем с молоком и выливаем сверху на овощи. Солим и перчим по вкусу.

Накрываем крышкой и жарим овощно-яичную смесь. Готовьте омлет на огне чуть ниже среднего, чтобы он прожаривался равномерно. При сильном нагреве низ омлета подгорит, а внутри он будет еще не готов. Время приготовления будет зависеть от диаметра используемой сковороды. Чем выше омлет, тем больше времени потребуется. В среднем это 10-15 минут.

Разрезаем омлет на порции, посыпаем свежей зеленью и подаем к столу.

Также в омлет можно добавить твердый сыр, ветчину или колбасу.

Напомним, рецепт очень вкусного омлета-суфле на завтрак.