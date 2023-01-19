Еда
Оценят даже дети: рецепт омлета с овощами на завтрак
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Завтрак является обязательным приемом пищи.
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Польза такого завтрака очевидна. На омлете нет поджаренной корочки, он содержит цельный белок, немного жира. А если в блюдо добавить овощи, то его польза удваивается. Такое блюдо — прекрасное решение для завтрака и легкого сытного ужина.
Ингредиенты:
- Смесь для жарки "Овощи по-итальянски" — 200 г.
- Яйца — 5 штук.
- Молоко — 160 мл.
- Растительное масло для жарки.
- Свежая зелень.
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте все необходимые ингредиенты.
- Овощную смесь без размораживания выкладываем на разогретую сковороду. Обжариваем с растительным маслом в течение 3–5 минут. Яйца сбиваем с молоком и выливаем сверху на овощи. Солим и перчим по вкусу.
- Накрываем крышкой и жарим овощно-яичную смесь. Готовьте омлет на огне чуть ниже среднего, чтобы он прожаривался равномерно. При сильном нагреве низ омлета подгорит, а внутри он будет еще не готов. Время приготовления будет зависеть от диаметра используемой сковороды. Чем выше омлет, тем больше времени потребуется. В среднем это 10-15 минут.
- Разрезаем омлет на порции, посыпаем свежей зеленью и подаем к столу.
Также в омлет можно добавить твердый сыр, ветчину или колбасу.