Оцінять навіть діти: рецепт омлету з овочами на сніданок

Сніданок є обов'язковим прийомом їжі.

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Користь такого сніданку є очевидною. На омлеті немає підсмаженої скоринки, він містить цілісний білок, трохи жиру. А якщо до страви додати овочі, то його користь подвоюється. Така страва — чудове рішення для сніданку та легкої ситної вечері.

Складові:

Суміш для смаження "Овочі по-італійськи" — 200 гр.

Яйця — 5 штук.

Молоко — 160 мл.

Рослинна олія для смаження.

Свіжа зелень.

Сіль, перець до смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

Овочеву суміш без розморожування викладаємо на розігріту сковороду. Обсмажуємо з олією протягом 3-5 хвилин. Яйця збиваємо з молоком і виливаємо зверху на овочі. Солимо та перчимо до смаку.

Накриваємо кришкою та смажимо овочево-яєчну суміш. Готуйте омлет на вогні, трохи нижчому за середній, щоб він просмажувався рівномірно. У разі сильного нагрівання низ омлету підгорить, а всередині він ще буде не готовий. Час приготування залежатиме від діаметра сковороди. Чим вищий омлет, тим більше часу буде потрібно. У середньому це 10-15 хвилин.

Розрізаємо омлет на порції, посипаємо свіжою зеленню та подаємо до столу.

Також до омлету можна додати твердий сир, шинку або ковбасу.

Нагадаємо, рецепт дуже смачного омлету-суфле на сніданок.