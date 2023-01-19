Їжа
Оцінять навіть діти: рецепт омлету з овочами на сніданок
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Сніданок є обов'язковим прийомом їжі.
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Користь такого сніданку є очевидною. На омлеті немає підсмаженої скоринки, він містить цілісний білок, трохи жиру. А якщо до страви додати овочі, то його користь подвоюється. Така страва — чудове рішення для сніданку та легкої ситної вечері.
Складові:
- Суміш для смаження "Овочі по-італійськи" — 200 гр.
- Яйця — 5 штук.
- Молоко — 160 мл.
- Рослинна олія для смаження.
- Свіжа зелень.
- Сіль, перець до смаку.
Спосіб приготування:
- Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
- Овочеву суміш без розморожування викладаємо на розігріту сковороду. Обсмажуємо з олією протягом 3-5 хвилин. Яйця збиваємо з молоком і виливаємо зверху на овочі. Солимо та перчимо до смаку.
- Накриваємо кришкою та смажимо овочево-яєчну суміш. Готуйте омлет на вогні, трохи нижчому за середній, щоб він просмажувався рівномірно. У разі сильного нагрівання низ омлету підгорить, а всередині він ще буде не готовий. Час приготування залежатиме від діаметра сковороди. Чим вищий омлет, тим більше часу буде потрібно. У середньому це 10-15 хвилин.
- Розрізаємо омлет на порції, посипаємо свіжою зеленню та подаємо до столу.
Також до омлету можна додати твердий сир, шинку або ковбасу.
Нагадаємо, рецепт дуже смачного омлету-суфле на сніданок.