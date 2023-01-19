Изысканный вкус. Рецепт десерта "Мандариновый рай" без выпечки

Для десерта понадобятся только мандарины и вкусный крем, который легко приготовить.

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Сейчас сезон мандаринов, а значит, можно их не только просто есть зимними вечерами, а еще и приготовить вкуснейший рецепт. Выпекать десерт не требуется, а вкусный крем, который потребуется для десерта, можно использовать и для других десертов и тортов.

Ингредиенты:

Печенье — 360 гр;

Пять мандаринок;

Для крема

Молоко — 500 мл;

Два яйца;

Сахар — 80 гр;

Кукурузный крахмал — 60 гр;

Ванильный ароматизатор — 5-7 капель;

Сливочное масло — 50 гр;

Черный шоколад для посыпки.

Мандарины чистим и разделяем на дольки. Дольки режем на небольшие кусочки: на две, или на три части, в зависимости от размеров долек.

Потом готовим крем. Выливаем в сотейник половину молока, добавляем яйца, сахар и кукурузный крахмал. Добавляем ванильный ароматизатор. Также можно использовать ванилин, или ванильный сахар.

Венчиком перемешиваем крем, чтобы не было комочков. К слову, если у вас нет кукурузного крахмала, его можно заменить мукой. Доливаем остальное молоко и снова перемешиваем.

Ставим сотейник на небольшой огонь и перемешиваем, пока крем не загустеет. Кипеть ему не надо, а мешать надо постоянно, чтобы крем не пригорел. Как только он основательно загустеет, снимайте его с огня. Когда крем слегка остынет, вмешайте в него сливочное масло. И отставьте.

Теперь пора собирать десерт. Вам понадобится печенье, любое сладкое, или с нейтральным вкусом, если вам не хочется слишком сладкий десерт. Выкладываем слой печенья в форму, покрываем третью крема. Крем можно использовать и теплым, ожидать, пока он остынет, необязательно. Поверх крема выкладывайте половину всего количества мандаринок. Поверх мандарин выложите слой печенья. А потом снова крем и оставшиеся дольки мандаринов. Накрывайте еще одним слоем печенья, распределите оставшийся крем и присыпьте его натертым черным шоколадом. И поставьте десерт в холодильник. Пусть он пропитывается около трех часов минимум.

Также вы можете приготовить оригинальный десерт "Мандарины в снегу".