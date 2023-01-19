Вишуканий смак. Рецепт десерту "Мандариновий рай" без випічки

Для десерту знадобляться лише мандарини та смачний крем, який легко приготувати.

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Зараз сезон мандаринів, а отже, можна їх не тільки просто їсти зимовими вечорами, а ще й приготувати смачний рецепт. Випікати десерт не потрібно, а смачний крем, який буде потрібний для десерту, можна використовувати і для інших десертів і тортів.

Інгредієнти:

печиво — 360 г;

п'ять мандаринок;

Для крему:

молоко — 500 мл;

два яйця;

цукор — 80 г;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

ванільний ароматизатор — 5-7 крапель;

вершкове масло — 50 г;

чорний шоколад для посипання.

Мандарини чистимо і поділяємо на часточки. Частки ріжемо на маленькі шматочки: на дві, або на три частини, залежно від розмірів часточок.

Потім готуємо крем. Виливаємо в сотейник половину молока, додаємо яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль. Додаємо ванільний ароматизатор. Також можна використовувати ванілін, або ванільний цукор.

Вінчиком перемішуємо крем, щоб не було грудочок. До речі, якщо у вас немає кукурудзяного крохмалю, його можна замінити борошном. Доливаємо решту молока та знову перемішуємо.

Ставимо сотейник на невеликий вогонь і перемішуємо, поки крем не загусне. Кипіти йому не треба, а мішати треба постійно, щоб крем не пригорів. Щойно він остаточно загусне, знімайте його з вогню. Коли крем злегка охолоне, вмішайте в нього вершкове масло. І відставте.

Тепер настав час збирати десерт. Вам знадобиться печиво, будь-яке солодке або з нейтральним смаком, якщо вам не хочеться надто солодкий десерт. Викладаємо шар печива у форму, покриваємо третиною крему. Крем можна використовувати і теплим, чекати, доки він охолоне, необов'язково. Поверх крему викладайте половину всієї кількості мандаринок. Поверх мандаринів викладіть шар печива. А потім знову крем і дольки мандаринів, що залишилися. Накривайте ще одним шаром печива, розподіліть крем, що залишився, і присипте його натертим чорним шоколадом. І поставте десерт у холодильник. Нехай він просочується протягом трьох годин мінімум.

Також ви можете приготувати оригінальний десерт "Мандарини у снігу".