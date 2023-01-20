Дешево и просто. Как приготовить вкусный суп из плавленых сырков

Про суп из плавленых сырков ходят легенды, мол, это блюдо придумали на студенческих кухнях.

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Суп из плавленых сырков – это классика студенческой кухни. Причем со временем он оброс облием ингредиентов и сложностью в приготовлении, чего в классическом рецепте не было. Готовится он невероятно просто, а еще неожиданно удивляет вкусом: получается сытно и оригинально. А еще готовить его очень бюджетно.

Суп из плавленых сырков

Ингредиенты:

Картофель — 600 гр;

Одна морковка;

Одна небольшая луковица;

Плавленый сырок – две штуки;

Растительное масло, зелень, соль и перец.

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Положите в кастрюлю, залейте двумя литрами воды и варите минут пятнадцать.

Лук и морковь мелко нарежьте, морковь можно натереть на крупной терке. И поджаривайте на растительном месте сначала лук, пока он не станет прозрачным, а потом и морковь. На все уйдет минут десять. Добавьте поджаренные овощи в кастрюлю к картошке, туда же отправьте плавленые сыркы, нарезанные кубиками и мешайте, пока сыр не растворится. Посолите и поперчите. Подавайте, посыпав свежей зеленью, например укропом и петрушкой.

Если хотите более однородную и бархатистую структуру, пюрируйте все овощи блендером. А подавать такой суп также можно с самыми простыми сухариками из белого хлеба, подсушенного в духовке.

Также вы можете приготовить еще один классический зимний суп. Гороховый суп с копченостями точно согреет вас зимними вечерами. И к нему тоже отлично подходят сухарики.