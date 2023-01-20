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Дешево та просто. Як приготувати смачний суп із плавлених сирків

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Фото: Getty Images | Суп із плавлених сирків — це дуже просто та смачно

Про суп із плавлених сирків ширяться легенди, мовляв, цю страву вигадали на студентських кухнях.

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Суп із плавлених сирків — це класика студентської кухні. Причому згодом він обріс безліччю інгредієнтів і складністю у приготуванні, чого в класичному рецепті не було. Готується він неймовірно просто, а ще несподівано дивує смаком: виходить поживно й оригінально. А ще готувати його дуже бюджетно.

Суп із плавлених сирків

Інгредієнти:

  • картопля — 600 г;
  • одна морквина;
  • одна невелика цибулина;
  • плавлений сирок — дві штуки;
  • рослинна олія, зелень, сіль і перець.

Картоплю очистіть та наріжте невеликими кубиками. Покладіть у каструлю, залийте двома літрами води та варіть хвилин п'ятнадцять.

Цибулю та моркву дрібно наріжте, моркву можна натерти на великій тертці. І підсмажуйте на рослинній олії спочатку цибулю, поки вона не стане прозорою, а потім і моркву. На все піде хвилин десять. Додайте підсмажені овочі в каструлю до картоплі, туди ж відправте плавлені сирки, нарізані кубиками і мішайте, поки сир не розчиниться. Посоліть і поперчіть. Подавайте, посипавши свіжою зеленню, наприклад, кропом і петрушкою.

Якщо хочете більш однорідну та бархатисту структуру, збийте всі овочі блендером у пюре. А подавати такий суп також можна із найпростішими сухариками із білого хліба, підсушеного в духовці.

Також можна приготувати ще один класичний зимовий суп. Гороховий суп із копченостями точно зігріє вас зимовими вечорами. І до нього теж добре підходять сухарики.