Просто и вкусно. Рецепт салата с крабовыми палочками и ананасом
Такой салат получается легким и питательным.
Ананас придает любому блюду пикантную нотку и делает вкус более интересным. Именно поэтому его часто можно встретить в пицце и в салатах. Предлагаем порадовать своих родных на ужин салатом с экзотическим привкусом по рецепту из блога Юлии Симончук.
Салат с крабовыми палочками и ананасом
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 гр;
- Яйца – 4 шт;
- Сыр твердый – 150-200 гр;
- Ананасы консервированные – 290 гр (0,5 банки);
- Кукуруза – 0,5 банки;
- Майонез – 2-4 ст. л;
- Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Куриные яйца отварить, остудить и почистить, нарезать на мелкие кубики. С крабовых палочек снять пленку и тоже мелко порезать, сыр так же измельчить.
Кукурузу высыпать сначала на сито, чтобы с нее ушла вся лишняя жидкость. Аналогично сделать и с ананасами. Порезать ананас.
Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом.
Чтобы салат был вкуснее, можно отправить его перед подачей в холодильник на час, а затем подавать к столу.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить вкусную закуску с крабовыми палочками и сыром, которая станет украшением любого стола.