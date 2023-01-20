Просто и вкусно. Рецепт салата с крабовыми палочками и ананасом

Такой салат получается легким и питательным.

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Ананас придает любому блюду пикантную нотку и делает вкус более интересным. Именно поэтому его часто можно встретить в пицце и в салатах. Предлагаем порадовать своих родных на ужин салатом с экзотическим привкусом по рецепту из блога Юлии Симончук.

Салат с крабовыми палочками и ананасом

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр;

Яйца – 4 шт;

Сыр твердый – 150-200 гр;

Ананасы консервированные – 290 гр (0,5 банки);

Кукуруза – 0,5 банки;

Майонез – 2-4 ст. л;

Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные яйца отварить, остудить и почистить, нарезать на мелкие кубики. С крабовых палочек снять пленку и тоже мелко порезать, сыр так же измельчить.

Кукурузу высыпать сначала на сито, чтобы с нее ушла вся лишняя жидкость. Аналогично сделать и с ананасами. Порезать ананас.

Все ингредиенты смешать, посолить, заправить майонезом.

Чтобы салат был вкуснее, можно отправить его перед подачей в холодильник на час, а затем подавать к столу.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить вкусную закуску с крабовыми палочками и сыром, которая станет украшением любого стола.