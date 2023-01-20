Просто та смачно. Рецепт салату з крабовими паличками та ананасом
Такий салат виходить легким та поживним.
Ананас надає будь-якій страві пікантну нотку і робить смак цікавішим. Саме тому його часто можна зустріти в піці та салатах. Пропонуємо порадувати своїх рідних на вечерю салатом з екзотичним присмаком за рецептом із блогу Юлії Симончук.
Салат з крабовими паличками та ананасом
Складові:
- Крабові палички — 200 г;
- Яйця — 4 шт.;
- Сир твердий — 150-200 г;
- Ананаси консервовані — 290 г (0,5 банки);
- Кукурудза — 0,5 банки;
- Майонез — 2-4 ст. л;
- Сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
Курячі яйця відварити, остудити та почистити, нарізати на дрібні кубики. З крабових паличок зняти плівку і теж дрібно порізати, сир подрібнити.
Кукурудзу висипати спочатку на сито, щоби з неї пішла вся зайва рідина. Аналогічно зробити з ананасами. Нарізати ананас.
Усі інгредієнти змішати, посолити, заправити майонезом.
Щоб салат був смачнішим, можна відправити його перед подачею в холодильник на годину, а потім подавати до столу.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати смачну закуску з крабовими паличками та сиром, яка стане окрасою будь-якого столу.