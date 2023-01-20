Просто та смачно. Рецепт салату з крабовими паличками та ананасом

Такий салат виходить легким та поживним.

Related video

Ананас надає будь-якій страві пікантну нотку і робить смак цікавішим. Саме тому його часто можна зустріти в піці та салатах. Пропонуємо порадувати своїх рідних на вечерю салатом з екзотичним присмаком за рецептом із блогу Юлії Симончук.

Салат з крабовими паличками та ананасом

Складові:

Крабові палички — 200 г;

Яйця — 4 шт.;

Сир твердий — 150-200 г;

Ананаси консервовані — 290 г (0,5 банки);

Кукурудза — 0,5 банки;

Майонез — 2-4 ст. л;

Сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курячі яйця відварити, остудити та почистити, нарізати на дрібні кубики. З крабових паличок зняти плівку і теж дрібно порізати, сир подрібнити.

Кукурудзу висипати спочатку на сито, щоби з неї пішла вся зайва рідина. Аналогічно зробити з ананасами. Нарізати ананас.

Усі інгредієнти змішати, посолити, заправити майонезом.

Щоб салат був смачнішим, можна відправити його перед подачею в холодильник на годину, а потім подавати до столу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати смачну закуску з крабовими паличками та сиром, яка стане окрасою будь-якого столу.