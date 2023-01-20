Два в одном: рецепт необычного торта с круассанами

Сладкий крем и кислое варенье делают вкус торта незабываемым.

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Тортик с начинкой из круассанов – это не только необычно, но и очень вкусно. Он получается сытным, поэтому полюбится даже самым привередливым сладкоежкам. Как его приготовить, рассказала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты"

Торт с круассанами

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт;

Сахар – 150;

Ванильный сахар – 1 ч. л;

Мука – 100 гр;

Какао – 3 ч. л;

Порошок для печенья – 1/2 ч. л;

Для начинки:

Сливки (от 30%) – 500 мл,

Сахарная пудра – 4 ст. л;

Желатин – 2,5 ч. л;

Горячая вода – 1/4 ст;

Мини-круассаны "7Days" – 1 пачка;

Кислое варенье (смородина, апельсин).

Для глазури:

Шоколад черный – 90 гр;

Масло – 50 гр;

Молоко – 50 мл.

Способ приготовления:

Для начала приготовить корж. Для этого белки взбить в крепкую пену, добавляя по ложке сахар и ванильный сахар. Когда сахар растворится, а белки хорошо собьются, ввести в массу по одному желтки и взбивать миксером на минимальной скорости до однородности.

В отдельной посуде смешать муку, какао и порошок для печенья, просеять в белковую массу и аккуратно перемешать деревянной ложкой сверху вниз, пока масса станет однородной.

Дно формы застелить пергаментом, выложить тесто и выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 35 минут. Когда корж остынет, снять пергамент и разрезать его вдоль на две части. Получится два коржа.

Далее необходимо приготовить крем. Желатин растворить в горячей воде до однородности. Охлажденные сливки взбить и добавить в конце сахарную пудру. В готовый желатин добавить несколько ложек сливок, перемешать, чтобы не было комочков. Если желатин пошел комками, поместить посуду с ним на пару секунд в микроволновку и снова перемешать. Влить желатиновую смесь в сливки и взбить.

Нижний корж положить в разъемную форму для торта, смазать вареньем, выложить треть крема, круассаны, сверху – крем и второй корж. Придавить слегка, чтобы крем равномерно разошелся, смазать вареньем и поставить в холодильник на 5-6 часов.

После этого торт достать из формы и полить глазурью, для которой все компоненты нужно смешать и прогреть на огне до однородности.

Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадно-медовый торт "Спартак".