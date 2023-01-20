Два в одному: рецепт незвичайного торта з круасанами
Солодкий крем та кисле варення роблять смак торта незабутнім.
Тортик із начинкою з круасанів — це не тільки незвичайно, а й дуже смачно. Він виходить ситним, тому сподобається навіть найвибагливішим ласунам. Як його приготувати, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти"
Торт з круасанами
Складові:
- Яйця — 4 шт.;
- Цукор — 150 г;
- Ванільний цукор — 1 ч. л.;
- Борошно — 100 г;
- Какао — 3 ч. л.;
- Порошок для печива — 1/2 ч. л.
Для начинки:
- Вершки (від 30%) — 500 мл,
- Цукрова пудра — 4 ст. л.;
- Желатин — 2,5 ч. л;
- Гаряча вода — 1/4 ст.;
- Міні-круасани "7Days" — 1 пачка;
- Кисле варення (смородина, апельсин).
Для глазурі:
- Шоколад чорний — 90 г;
- Масло — 50 г;
- Молоко — 50 мл.
Спосіб приготування:
Для початку приготувати корж. Для цього збити білки в міцну піну, додаючи по ложці цукор і ванільний цукор. Коли цукор розчиниться, а білки добре зіб'ються, ввести в масу по одному жовтки й збивати міксером на мінімальній швидкості до однорідності.
В окремому посуді змішати борошно, какао та порошок для печива, просіяти в білкову масу та акуратно перемішати дерев'яною ложкою зверху донизу, поки маса стане однорідною.
Дно форми застелити пергаментом, викласти тісто і випікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, 35 хвилин. Коли корж охолоне, зняти пергамент та розрізати його вздовж на дві частини. Вийде два коржі.
Далі потрібно приготувати крем. Желатин розчинити у гарячій воді до однорідності. Охолоджені вершки збити і додати в кінці цукрову пудру. У готовий желатин додати кілька ложок вершків, перемішати, щоб не було грудочок. Якщо желатин пішов грудками, помістити посуд з ним на кілька секунд у мікрохвильову піч і знову перемішати. Влити желатинову суміш у вершки та збити.
Нижній корж покласти в роз'ємну форму для торта, змастити варенням, викласти третину крему, круасани, зверху — крем та другий корж. Притиснути трохи, щоб крем рівномірно розійшовся, змастити варенням і поставити в холодильник на 5-6 годин.
Після цього торт дістати з форми і полити глазур'ю, для якої всі компоненти потрібно змішати і прогріти на вогні до однорідності.
Раніше Фокус писав як приготувати шоколадно-медовий торт "Спартак".