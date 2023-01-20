Два в одному: рецепт незвичайного торта з круасанами

Солодкий крем та кисле варення роблять смак торта незабутнім.

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Тортик із начинкою з круасанів — це не тільки незвичайно, а й дуже смачно. Він виходить ситним, тому сподобається навіть найвибагливішим ласунам. Як його приготувати, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти"

Торт з круасанами

Складові:

Яйця — 4 шт.;

Цукор — 150 г;

Ванільний цукор — 1 ч. л.;

Борошно — 100 г;

Какао — 3 ч. л.;

Порошок для печива — 1/2 ч. л.

Для начинки:

Вершки (від 30%) — 500 мл,

Цукрова пудра — 4 ст. л.;

Желатин — 2,5 ч. л;

Гаряча вода — 1/4 ст.;

Міні-круасани "7Days" — 1 пачка;

Кисле варення (смородина, апельсин).

Для глазурі:

Шоколад чорний — 90 г;

Масло — 50 г;

Молоко — 50 мл.

Спосіб приготування:

Для початку приготувати корж. Для цього збити білки в міцну піну, додаючи по ложці цукор і ванільний цукор. Коли цукор розчиниться, а білки добре зіб'ються, ввести в масу по одному жовтки й збивати міксером на мінімальній швидкості до однорідності.

В окремому посуді змішати борошно, какао та порошок для печива, просіяти в білкову масу та акуратно перемішати дерев'яною ложкою зверху донизу, поки маса стане однорідною.

Дно форми застелити пергаментом, викласти тісто і випікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, 35 хвилин. Коли корж охолоне, зняти пергамент та розрізати його вздовж на дві частини. Вийде два коржі.

Далі потрібно приготувати крем. Желатин розчинити у гарячій воді до однорідності. Охолоджені вершки збити і додати в кінці цукрову пудру. У готовий желатин додати кілька ложок вершків, перемішати, щоб не було грудочок. Якщо желатин пішов грудками, помістити посуд з ним на кілька секунд у мікрохвильову піч і знову перемішати. Влити желатинову суміш у вершки та збити.

Нижній корж покласти в роз'ємну форму для торта, змастити варенням, викласти третину крему, круасани, зверху — крем та другий корж. Притиснути трохи, щоб крем рівномірно розійшовся, змастити варенням і поставити в холодильник на 5-6 годин.

Після цього торт дістати з форми і полити глазур'ю, для якої всі компоненти потрібно змішати і прогріти на вогні до однорідності.

Раніше Фокус писав як приготувати шоколадно-медовий торт "Спартак".