Вкусно и просто. Рецепт лукового пирога
Пироги, может, и не самая диетическая еда, но зато это очень вкусно.
Пирог – это универсальное блюдо, которое можно есть в любое время суток, горячим и холодным. А еще его можно делать с любыми начинками по своему вкусу.
Луковый пирог
Ингредиенты:
- Мука — 600 гр;
- Маргарин (или сливочное масло)- 250 гр
- Сметана — 400 гр;
- Репчатый лук — 1 кг;
- Шесть яиц;
- Сливочное масло -100 гр;
- Соль, молотый черный перец.
Маргарин комнатной температуры смешайте с мукой, щепоткой соли и сметаной и замесите тесто. Накройте его и отложите "отдыхать".
Лук тонко нарежьте полукольцами и обдайте кипятком. Яйца отварите вкрутую. Затем остудите, очистите и мелко нарежьте.
Перемешайте лук с мелко нарубленными яйцами и растопленным сливочным маслом. Посолите и поперчите.
Разделите тесто на две части и раскатайте тонкими пластами. Первую порцию выложите на противень, застеленный пергаментом. Распределите сверху равномерно начинку и накройте второй порцией теста. Скрепите края и, вооружившись вилкой, проколите верхний слой теста в нескольких местах, чтобы воздух выходил во время готовки. Смажьте сверху пирог взбитым яйцом. Разогрейте заранее духовку до 220 градусов и выпекайте пирог пока он сверху не зарумянится. Обычно это занимает более получаса.
Это же тесто можно использовать для пирогов и с другой начинкой: например капусты, или мясного пирога.
Также вы можете приготовить оригинальный заливной пирог с капустой. Этот рецепт не потребует месить тесто в прямом смысле этого слова, так что готовится он довольно быстро.