Вкусно и просто. Рецепт лукового пирога

Пироги, может, и не самая диетическая еда, но зато это очень вкусно.

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Пирог – это универсальное блюдо, которое можно есть в любое время суток, горячим и холодным. А еще его можно делать с любыми начинками по своему вкусу.

Луковый пирог

Ингредиенты:

Мука — 600 гр;

Маргарин (или сливочное масло)- 250 гр

Сметана — 400 гр;

Репчатый лук — 1 кг;

Шесть яиц;

Сливочное масло -100 гр;

Соль, молотый черный перец.

Маргарин комнатной температуры смешайте с мукой, щепоткой соли и сметаной и замесите тесто. Накройте его и отложите "отдыхать".

Лук тонко нарежьте полукольцами и обдайте кипятком. Яйца отварите вкрутую. Затем остудите, очистите и мелко нарежьте.

Перемешайте лук с мелко нарубленными яйцами и растопленным сливочным маслом. Посолите и поперчите.

Разделите тесто на две части и раскатайте тонкими пластами. Первую порцию выложите на противень, застеленный пергаментом. Распределите сверху равномерно начинку и накройте второй порцией теста. Скрепите края и, вооружившись вилкой, проколите верхний слой теста в нескольких местах, чтобы воздух выходил во время готовки. Смажьте сверху пирог взбитым яйцом. Разогрейте заранее духовку до 220 градусов и выпекайте пирог пока он сверху не зарумянится. Обычно это занимает более получаса.

Это же тесто можно использовать для пирогов и с другой начинкой: например капусты, или мясного пирога.

Также вы можете приготовить оригинальный заливной пирог с капустой. Этот рецепт не потребует месить тесто в прямом смысле этого слова, так что готовится он довольно быстро.