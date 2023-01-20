Смачно та просто. Рецепт цибулевого пирога

Пироги, може, і не найдієтичніша їжа, але це дуже смачно.

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Пиріг — це універсальна страва, яку можна їсти в будь-який час доби, гарячою та холодною. А ще його можна робити з будь-якими начинками на свій смак.

Цибульний пиріг

Складові:

Борошно — 600 гр;

Маргарин (або вершкове масло) — 250 гр;

Сметана — 400 гр;

Цибуля — 1 кг;

Шість яєць;

Вершкове масло —100 гр;

Сіль, мелений чорний перець.

Маргарин кімнатної температури змішайте з борошном, дрібкою солі та сметаною й замісіть тісто. Накрийте його та відкладіть "відпочивати".

Цибулю тонко наріжте півкільцями та залийте окропом. Яйця відваріть круто. Потім остудіть, очистіть і дрібно наріжте.

Перемішайте цибулю з дрібно нарізаними яйцями та розтопленим вершковим маслом. Посоліть і поперчіть.

Розділіть тісто на дві частини та розкотіть тонкими коржиками. Першу порцію викладіть на лист, застелений пергаментом. Розподіліть зверху рівномірно начинку та накрийте другою порцією тіста. Скріпіть краї і, озброївшись вилкою, проколіть верхній шар тіста в декількох місцях, щоб повітря виходило під час готування. Змастіть пиріг зверху збитим яйцем. Розігрійте заздалегідь духовку до 220 градусів і випікайте пиріг, доки він зверху не зарум'яниться. Зазвичай це займає понад пів години.

Це тісто можна використовувати для пирогів і з іншою начинкою: наприклад капусти або м'яса.

Також ви можете приготувати оригінальний пиріг із капустою.У цьому рецепті не потрібно місити тісто в прямому значенні цього слова, так що готується він досить швидко.