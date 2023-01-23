Идеально к чаю. Рецепт вкуснейшего морковного торта с творожным кремом

Кажется, что морковка не слишком хорошо подходит для сладкой выпечки, но этот торт развеет ваши сомнения.

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Морковный торт с грецкими орехами и корицей – это очень вкусно. Его просто готовить, а сочетание влажных ароматных коржей и нежного творожного крема точно не оставит вас равнодушными.

Морковный торт с творожным кремом

Ингредиенты:

Четыре яйца;

Растительное масло — 250 мл;

Сахар – 1 стакан;

Мука – два стакана;

Разрыхлитель – 2 ч. л.;

Щепотка соли;

Молотая корица — 2 ч. л.;

Четыре морковки;

Толченые грецкие орехи — 170 гр;

Сливочное масло — 120 гр;

Творожный сыр — 230 гр;

Ванильный экстракт — 3 ч. л.;

Сахарная пудра – 50 гр.

Для начала приготовим морковное тесто. Помойте и очистите морковку. Не берите слишком большую, четырех морковок среднего размера вполне хватит. Натрите морковку на мелкой терке. У вас получится три стакана мякоти.

Смешайте вместе яйца, растительное масло, сахар и две чайных ложки ванильного экстракта и взбейте венчиком. Добавьте муку, корицу и разрыхлитель. В последнюю очередь добавьте морковь и орехи и аккуратно вмешайте их в тесто. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.

Разделите полученное тесто на две порции и выпекайте коржи отдельно в духовке, разогретой до 180 градусов. Это займет около 40 минут на каждый корж. Дайте им остыть, прежде, чем доставать коржи из формы.

Теперь приготовьте творожный крем. Смешайте сливочное масло, творожный сыр, сахарную пудру и ложечку ванильного экстракта. Взбивайте, пока у вас не получится пышный крем. Промажьте остывшие коржи и соберите торт. Сверху украсьте торт кремом и половинками грецких орехов.

Также вы можете приготовить классический торт "Полет" с безе и орехами.