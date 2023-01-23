Ідеально до чаю. Рецепт найсмачнішого морквяного торта із сирним кремом
Здається, що морква не надто добре підходить для солодкої випічки, але цей торт розвіє ваші сумніви.
Морквяний торт із волоськими горіхами та корицею — це дуже смачно. Його просто готувати, а поєднання вологих ароматних коржів і ніжного сирного крему точно не залишить вас байдужими.
Морквяний торт із сирним кремом
Інгредієнти:
- чотири яйця;
- рослинна олія — 250 мл;
- цукор — 1 склянка;
- борошно — дві склянки;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- дрібка солі;
- мелена кориця — 2 ч. л.;
- чотири морквини;
- товчені волоські горіхи — 170 г;
- вершкове масло — 120 г;
- сирний сир — 230 г;
- ванільний екстракт — 3 ч. л.;
- цукрова пудра — 50 г.
Для початку приготуємо морквяне тісто. Помийте й очистіть моркву. Не беріть занадто велику, чотирьох морквин середнього розміру цілком вистачить. Натріть морквину на дрібній тертці. У вас вийде три склянки м'якоті.
Змішайте разом яйця, олію, цукор і дві чайні ложки ванільного екстракту і збийте вінчиком. Додайте борошно, корицю і розпушувач. Насамкінець додайте моркву та горіхи й обережно вмішайте їх у тісто. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.
Розділіть отримане тісто на дві порції та випікайте коржі окремо в духовці, розігрітій до 180 градусів. Це займе приблизно 40 хвилин на кожен корж. Дайте їм охолонути, перш ніж діставати коржі з форми.
Тепер приготуйте сирний крем. Змішайте вершкове масло, сирний сир, цукрову пудру і ложечку ванільного екстракту. Збивайте, доки у вас не вийде пишний крем. Промажте коржі, що охололи, і зберіть торт. Зверху прикрасьте торт кремом і половинками волоських горіхів.
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