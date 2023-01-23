Ідеально до чаю. Рецепт найсмачнішого морквяного торта із сирним кремом

Здається, що морква не надто добре підходить для солодкої випічки, але цей торт розвіє ваші сумніви.

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Морквяний торт із волоськими горіхами та корицею — це дуже смачно. Його просто готувати, а поєднання вологих ароматних коржів і ніжного сирного крему точно не залишить вас байдужими.

Морквяний торт із сирним кремом

Інгредієнти:

чотири яйця;

рослинна олія — 250 мл;

цукор — 1 склянка;

борошно — дві склянки;

розпушувач — 2 ч. л.;

дрібка солі;

мелена кориця — 2 ч. л.;

чотири морквини;

товчені волоські горіхи — 170 г;

вершкове масло — 120 г;

сирний сир — 230 г;

ванільний екстракт — 3 ч. л.;

цукрова пудра — 50 г.

Для початку приготуємо морквяне тісто. Помийте й очистіть моркву. Не беріть занадто велику, чотирьох морквин середнього розміру цілком вистачить. Натріть морквину на дрібній тертці. У вас вийде три склянки м'якоті.

Змішайте разом яйця, олію, цукор і дві чайні ложки ванільного екстракту і збийте вінчиком. Додайте борошно, корицю і розпушувач. Насамкінець додайте моркву та горіхи й обережно вмішайте їх у тісто. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.

Розділіть отримане тісто на дві порції та випікайте коржі окремо в духовці, розігрітій до 180 градусів. Це займе приблизно 40 хвилин на кожен корж. Дайте їм охолонути, перш ніж діставати коржі з форми.

Тепер приготуйте сирний крем. Змішайте вершкове масло, сирний сир, цукрову пудру і ложечку ванільного екстракту. Збивайте, доки у вас не вийде пишний крем. Промажте коржі, що охололи, і зберіть торт. Зверху прикрасьте торт кремом і половинками волоських горіхів.

Також ви можете приготувати класичний торт "Політ" із безе та горіхами.