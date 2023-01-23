Закусочный торт с грибами и курицей: необычный рецепт (видео)
Чтобы торт был нежнее, лучше подержать его ночь в холодильнике.
Несмотря на то, что новогодние праздники уже прошли, аппетитные закуски все так же популярны на столе, вне зависимости от повода. Предлагаем вам рецепт нежного и необычного закусочного торта от кулинарного блогера Алены Митрофановой. Насыщенный вкус и красивое оформление сделают это блюдо изюминкой любого застолья.
Закусочный торт с грибами и курицей
Ингредиенты:
Для коржей:
- Мука – 250 гр;
- Кипяток – 130 мл;
- Растительное масло – 2 ст. л;
- Соль, чеснок, орегано.
Для начинки:
- Шампиньоны – 350 гр;
- Луковица – 1 шт;
- Куриные бедра – 400 гр;
- Соль, перец, паприка;
- Соевый соус – 3 ст. л;
- Горчица – 1 ч. л.
Для соуса:
- Плавленый сырок – 2 шт;
- Горячее молоко – 100-150 гр;
- Творожный сыр – 200 гр;
- Чеснок – 1-2 зубчика.
- Петрушка и орехи – для украшения.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать муку, специи, влить кипяток и растительное масло и все перемешать. В результате получится мягкое, ароматное тесто. Завернуть готовое тесло в целлофановый пакет или пищевую пленку и оставить на 20 минут, чтобы оно "отдохнуло".
Пока тесто настаивается, необходимо приготовить начинку. Для этого на разогретой сковороде в растительном масле сначала необходимо обжарить мелко порезанный лук. Как только он станет слегка золотистым, добавить порезанные грибы, обжарить на сильном огне еще четыре минуты, добавить специи.
Куриное мясо с бедер пропустить через мясорубку. Фарш обжарить на сковороде с растительным маслом на сильном огне, посолив и поперчив, добавив соевые соус, горчицу и паприку.
Из теста сформировать колбаску, поделить на 5-6 частей, раскатать в тонкие лепешки и обжарить каждую на сухой сковороде с обеих сторон на среднем огне. Сложить коржи в пакет, чтобы они не засохли, и приготовить соус.
Для соуса плавленые сырки сбить в блендере с горячим молоком до однородности. Затем туда же добавить творожный сыр соль и, по желанию, чеснок, пропущенный через пресс. Все еще раз взбить в блендере.
Последний этап – сборка торта. Чтобы он был красивее, можно собрать его в разъемной форме.
На дно формы или блюда положить первую лепешку, на нее – соус, разровнять по всей поверхности. Далее выложить половину куриного мяса, покрыв сверху соусом. Затем – следующий корж, соус и половину грибов. Затем повторить все в том же порядке. Верхний корж смазать соусом, накрыть форму пленкой и отправить торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался. Перед подачей на стол можно украсить его по своему усмотрению.
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