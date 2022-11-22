Закусочный торт из хлеба: простой рецепт идеальной праздничной закуски
Перед подачей на стол готовый торт необходимо на 30 минут поставить в холодное место, чтобы он пропитался.
Сытная и аппетитная закуска – фаворит любого застолья. Это могут быть канапе, намазки, тосты с различными ингредиентами. А мы предлагаем разнообразить меню и приготовить закусочный торт из хлеба по рецепту Елены Калининой. Его можно приготовить в виде мини-тортиков или как один большой торт, который потом нарезается на кусочки.
Закусочный торт из хлеба
Ингредиенты:
- Колбаса сырокопченая – 200 гр;
- Хлеб (лучше взять серый хлеб) – половина буханки;
- Сыр твердый – 70 г;
- Вареное яйцо – 2 шт;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Майонез – 50 гр;
- Сметана – 2 ст. л;
- Помидоры свежие – 2 шт;
- Огурец свежий – 1 шт;
- Соль, перец черный молотый — по вкусу;
- Зелень, редис для украшения.
Способ приготовления:
Хлебные корочки обрезать, нарезать мякиш маленькими кубиками. Треть хлеба отложить в сторону, а к остальному хлебному мякишу добавить 2-3 столовые ложки майонеза, перемешать. Выложить хлеб, смешанный с майонезом, первым слоем на тарелку, хорошо придавить его и утрамбовать. Для порционных мини-тортиков можно использовать кулинарное кольцо.
Следующим слоем выложить колбасу, нарезанную на мелкие кубики или тонкими короткими полосками. Сыр и вареные яйца натереть на крупной терке, добавить измельченный чеснок, соль, перец, оставшийся майонез и сметану, все ингредиенты тщательно перемешать.
На колбасу выложить яично-сырную массу ровным слоем, а сверху – оставшиеся кусочки хлеба, снова все утрамбовать.
Верхний слой смазать сеточкой из майонеза и выложить по кругу полукольца свежего помидора и огурца. Украсить готовій торт зеленью и отправить закуску в холодное место на полчаса, чтобы она хорошо пропиталась.
Напомним, как приготовить намазку для бутербродов всего из трех ингредиентов.