Закусочний торт із хліба: простий рецепт ідеальної святкової страви

Перед подачею готовий торт необхідно на 30 хвилин поставити в холодне місце, щоб він просочився.

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Ситна та апетитна закуска — фаворит будь-якого застілля. Це може бути канапе, намазки, тости з різними інгредієнтами. А ми пропонуємо урізноманітнити меню та приготувати закусочний торт із хліба за рецептом Олени Калініної. Його можна приготувати у вигляді мінітортиків або як один великий торт, який потім нарізається на шматочки.

Закусочний торт із хліба

Складові:

Ковбаса сирокопчена — 200 г;

Хліб (краще взяти сірий хліб) — половина буханця;

Сир твердий — 70 г;

Варене яйце — 2 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Майонез — 50 г;

Сметана — 2 ст. л.;

Помідори свіжі — 2 шт.;

Огірок свіжий — 1 шт.;

Сіль, перець чорний мелений — до смаку;

Зелень, редиска для прикрашання.

Спосіб приготування:

Хлібні скоринки обрізати, нарізати м'якуш маленькими кубиками. Третину хліба відкласти убік, а до решти хлібного м'якуша додати 2-3 столові ложки майонезу, перемішати. Викласти хліб, змішаний із майонезом, першим шаром на тарілку, добре придавити його та утрамбувати. Для порційних мінітортиків можна використовувати кулінарне кільце.

Наступним шаром викласти ковбасу, нарізану на дрібні кубики або короткими тонкими смужками. Сир і варені яйця натерти на крупній тертці, додати подрібнений часник, сіль, перець, майонез і залишену сметану, всі інгредієнти ретельно перемішати.

На ковбасу викласти яєчно-сирну масу рівним шаром, а зверху — шматочки хліба, що залишилися, знову все утрамбувати.

Верхній шар змастити сіточкою з майонезу та викласти по колу півкільця свіжих помідорів та огірка. Прикрасити готовий торт зеленню та відправити закуску в холодне місце на пів години, щоб вона добре просочилася.

Нагадаємо, як приготувати намазку для бутербродів лише з трьох інгредієнтів.