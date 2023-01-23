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Еда

Невероятно вкусный и простой рецепт салата с куриной грудкой

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Фото: cook_with_me_at_home | Салат с куриной грудкой, свежим огурцом и твердым сыром

Сочетание запеченной грудки и свежих овощей создают правильный ансамбль.

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Куриная грудка – это специфический продукт. Она иногда суховата и как самостоятельный продукт не слишком любима. Но зато с ней получаются очень вкусные салаты.

Особенно, если ее сочетать со свежими овощами.

Салат с куриной грудкой

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 400-500 гр;
  • Один свежий огурец;
  • Одна небольшая луковица;
  • Пучок зеленого лука;
  • Четыре яйца;
  • Твердый сыр — 120 гр;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Уксус — 4 ст. л.;
  • Соль, перец, майонез.

Очистите луковицу и разрежьте пополам. Нарежьте половинку тонкими полукольцами, положите в мисочку, добавьте две столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли и четыре столовые ложки уксуса. Залейте горячей водой, но не кипятком и оставьте на час. Чтобы лук замариновался.

Куриную грудку можно отварить, но лучше запечь в духовке, или на сковороде под закрытой крышкой с солью и перцем. Нарежьте мелкими кубиками. Также кубиками нарежьте свежий огурец.

Яйца отварите вкрутую и также мелко нарежьте. Твердый сыр натрите на крупной терке и добавьте к прочим ингредиентам. Нарежьте мелко и зеленый лук и добавьте в салат.

В финале добавьте маринованный репчатый лук, только отожмите его хорошенько от маринада. Заправьте салат майонезом, добавьте соли, если требуется.

Также вы можете приготовить вкусный теплый салат с курицей и картофелем. Скорей всего, это блюдо из немецкой кухни, где теплые картофельные салаты очень популярны.