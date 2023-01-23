Неймовірно смачний і простий рецепт салату з курячою грудкою

Поєднання запеченої грудки та свіжих овочів створюють правильний ансамбль.

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Куряча грудка – це специфічний продукт. Вона іноді суха і як самостійний продукт не дуже улюблена. Але з нею виходять дуже смачні салати.

Особливо якщо її поєднувати зі свіжими овочами.

Салат з курячою грудкою

Складові:

Куряча грудка — 400-500 гр;

Один свіжий огірок;

Одна невелика цибулина;

Пучок зеленої цибулі;

Чотири яйця;

Твердий сир – 120 гр;

Цукор — 2 ст. л.;

Оцет — 4 ст. л.;

Сіль, перець, майонез.

Очистіть цибулину і розріжте навпіл. Наріжте половинку тонкими півкільцями, покладіть у миску, додайте дві столові ложки цукру, половину чайної ложки солі та чотири столові ложки оцту. Залийте гарячою водою, але не окропом, і залиште на годину щоб цибуля замаринувалась.

Курячі грудки можна відварити, але краще запекти в духовці, сковороді під кришкою з сіллю і перцем. Готову грудку наріжте дрібними кубиками. Також наріжте кубиками свіжий огірок.

Яйця відваріть круто і дрібно наріжте. Твердий сир натріть на тертці і додайте до інших інгредієнтів. Дрібно наріжте зелену цибулю і додайте в салат.

У фіналі додайте мариновану цибулю, тільки відіжміть її добре від маринаду. Заправте салат майонезом, додайте сіль якщо потрібно.

Також ви можете приготувати смачний теплий салат із куркою та картоплею. Швидше за все, ця страва з німецької кухні, де теплі картопляні салати дуже популярні.