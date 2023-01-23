Вкусный суп с куриными сердечками: простой рецепт

Перед подачей на стол в суп можно добавить мелко порезанную зелень. Это сделает вкус супа еще ярче.

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Куриные субпродукты могут стать частью очень вкусных блюд, главное – правильно их приготовить. Предлагаем порадовать домочадцев на обед или ужин супом с куриными сердечками по рецепту из блога пользователя Instagram под ником cook_with_me_at_home. Он получается наваристым и в то же время легким.

Суп с куриными сердечками:

Ингредиенты:

Куриные сердечки – 650 гр;

Куриное бедро – 2 шт;

Картофель – 4-5 шт;

Морковь – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Чеснок – 3 зубчика;

Подсолнечное масло – 30 мл;

Гречневая крупа – 100 гр;

Специи: соль, перец – по вкусу;

Зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные бедра хорошо промыть и просушить бумажным полотенцем. Кстати, кроме бедер, для бульона можно взять крылышки, голени или суповой набор. Сердечки тоже помыть, очистить от кусков жира и пленки, разрезать каждое пополам или на четыре части.

Все сложить в кастрюлю и залить водой, чтобы она только слегка покрыла мясо сверху. Довести до кипения, слить воду, при необходимости промыть и налить новую воду. Повторить процедуру снова. На третий раз заливаем три литра воды и варить бульон около 40 минут на слабом огне после закипания. При желании можно добавить в бульон ложку приправы – смесь сухих овощей, зелени и специй.

Пока варится бульон, нужно подготовить овощи. Картофель, морковь, лук и чеснок почистить, нарезать на кусочки: картофель – средними кубиками, морковь, лук – маленькими кубиками. Чеснок измельчить.

После того, как бульон прокипит 40 минут, добавить в кастрюлю картофель, а морковь и лук обжарить на сковородке на маленьком огне. Овощи должны быть мягкими, но не поджаренными. Добавить измельченный чеснок, перемешать и выключить огонь.

Гречку можно несколько минут подержать в духовке или на сухой сковороде – так аромат и вкус будут более выразительными, после чего добавить ее в кастрюлю с супом, проварить еще 15 минут. Посолить, поперчить и подержать на огне еще две минуты.

Перед подачей на стол добавить в суп мелко порезанную зелень.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с куриными сердечками.