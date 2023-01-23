Смачний суп із курячими сердечками: простий рецепт

Перед подачею на стіл до супу можна додати дрібно порізану зелень. Це зробить смак ще яскравішим.

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Курячі субпродукти можуть стати частиною дуже смачних страв, головне правильно їх приготувати. Пропонуємо порадувати домочадців на обід або вечерю супом із курячими серцями за рецептом з блогу користувача Instagram під ніком cook_with_me_at_home. Він виходить наваристим і водночас легким.

Суп з курячими серцями:

Складові:

Курячі серця — 650 г;

Куряче стегно — 2 шт.;

Картопля — 4-5 шт.;

Морква — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Часник — 3 зубчики;

Соняшникова олія — 30 мл;

Гречана крупа — 100 г;

Спеції: сіль, перець — до смаку;

Зелень — до смаку.

Спосіб приготування:

Курячі стегна добре промити і просушити паперовим рушником. До речі, окрім стегон, для бульйону можна взяти крильця, гомілки або суповий набір. Серця теж помити, очистити від шматків жиру та плівки, розрізати кожне навпіл або на чотири частини.

Все скласти в каструлю і залити водою, щоб вона злегка покрила м'ясо зверху. Довести до кипіння, злити воду, за необхідності промити та налити нову воду. Повторіть процедуру знову. Втретє заливаємо три літри води і варити бульйон близько 40 хвилин на слабкому вогні після закипання. За бажання можна додати в бульйон ложку приправи — суміш сухих овочів, зелені та спецій.

Поки вариться бульйон, потрібно підготувати овочі. Картоплю, моркву, цибулю та часник почистити, нарізати на шматочки: картоплю — середні кубики, моркву, цибулю — маленькі кубики. Часник подрібнити.

Після того, як бульйон прокипить 40 хвилин, додати в каструлю картопля, а моркву і цибулю обсмажити на сковорідці на маленькому вогні. Овочі повинні бути м'якими, але не підсмаженими. Додати подрібнений часник, перемішати та вимкнути вогонь.

Гречку можна кілька хвилин потримати в духовці або сухій сковороді — так аромат і смак будуть виразнішими, після чого додати її в каструлю з супом, проварити ще 15 хвилин. Посолити, поперчити та потримати на вогні ще дві хвилини.

Перед подачею на стіл додати до супу дрібно порізану зелень.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із курячими сердечками.